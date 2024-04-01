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تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانيال وارنر* - (كاونتربنش) 2024/3/29
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في 22 آذار (مارس)، قالت النائبة الأميركية أوكاسيو كورتيز في قاعة مجلس النواب: "إن احترام تحالفاتنا لا يعني تسهيل القتل الجماعي. لا يمكننا الاختباء من مسؤوليتنا بعد الآن". ويمكن أن يشمل "تسهيل القتل الجماعي" و"المسؤولية" التواطؤ القانوني الذي تمارسه الولايات المتحدة. وبينما تتجه الأنظار إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، تجدر الإشارة إلى قضية قانونية مرفوعة في ولاية كاليفورنيا (قضية "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فلسطين"، ضد جوزيف آر. بايدن وآخرين). وتتحدى هذه القضية بشكل مباشر الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. وعلى الرغم من أن القضية لن تجبر إسرائيل على الانسحاب من غزة، إلا أنها تثير قضايا خطيرة حول تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاك إسرائيل المستمر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بالإضافة إلى عدم امتثالها الفاضح للتدابير المؤقتة التي أمرت بها "محكمة العدل الدولية".
وكانت "محكمة العدل الدولية" قد قضت في 26 كانون الثاني (يناير) بأن "من المعقول اعتبار أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية". وبالإضافة إلى ذلك، في تقرير أصدرته في 25 آذار (مارس) إلى "مجلس حقوق الإنسان" المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، كتبت فرانشيسكا ألبانيز في ملخص تقريرها: "من خلال تحليل أنماط العنف والسياسات التي تنتهجها إسرائيل في هجومها على غزة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم عبورها".
وفي قضية كاليفورنيا، يُتهم قادة الولايات المتحدة بالتواطؤ غير القانوني في عدم منع الإبادة الجماعية، فضلاً عن المساهمة في أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل.
كما قدم أكثر من 30 من علماء وممارسي القانون البارزين، بمن فيهم ريتشارد فولك؛ وفيليب ألستون؛ وأندرو كلافام، إيجازًا (صديق المحكمة)** يدعم القضية المرفوعة أمام محكمة الاستئناف الأميركية للمنطقة التاسعة. ومن دون الخوض في جميع الجوانب القانونية، كانت النقاط الرئيسية التي تضمنها الموجز كما يلي: 1) حظر الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية، وواجب منع الإبادة الجماعية هي قواعد أساسية للقانون الدولي العرفي التي لا توجد أي استثناءات منها. 2) يُلزم إدراك خطر حدوث إبادة جماعية الدول بمنع حدوث هذه الإبادة. فإذا علمت دولة بحدوث إبادة جماعية، واستمرت هذه الدولة في دعم الدولة التي ترتكب الإبادة الجماعية، فإن الدولة الداعمة لا تكون قد أوفت بالتزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية، وقد تعتبر متواطئة في هذه الإبادة. 3) تاريخيا، في القضايا السابقة التي نُظرت أمام "محكمة العدل الدولية"، صادقت الولايات المتحدة على هذه المبادئ الأساسية. 4) يجوز للمحاكم المحلية إنفاذ القانون الدولي العرفي الأساسي -مثل محكمة كاليفورنيا في هذه الحالة.
تستحق النقطة الرئيسية الثانية شرحاً مفصلاً لأنها تشير إلى نوعين من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية. الانتهاك الأول هو أن منع الإبادة الجماعية التزام قانوني. إذا كانت الدولة على علم بأن هناك إبادة جماعية ترتكب ولم تفعل شيئًا، وإذا لم تمنع ارتكاب الإبادة الجماعية عن علم، فإن هذه الدولة تكون متواطئة فيها. وبالإضافة إلى ذلك، كما يلاحظ العلماء في المذكرة؛ "لا يتطلب واجب الاضطلاع بالالتزامات معرفة أن هناك إبادة جماعية تحدث فعليا فحسب؛ وإنما يفرض الوعي بوجود خطر جسيم لحدوث إبادة جماعية التزامًا على جميع الدول باتخاذ كل ما هو ممكن وضروري من إجراءات لمنع حدوثها أو استمرارها". ويجعل قرار محكمة العدل الدولية بشأن وجود أسباب معقولة لوجود إبادة جماعية في غزة هذه النقطة ذات صلة بالولايات المتحدة، شأنها في ذلك شأن تقرير المقرر الخاص المذكور. فمن الواضح أن هناك خطراً جدياً وجسيماً من ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. ولا يمكن أن يكون هناك شك في "وعي الولايات المتحدة بهذا الخطر الجدي". لذلك، وكما يجادل الإيجاز الذي قدمه الخبراء، فإن الولايات المتحدة، مثل جميع الدول التي صدقت على الاتفاقية، ملزمة قانونًا "باتخاذ أي إجراء ممكن وضروري لمنع حدوث (الإبادة الجماعية) أو استمرارها".
أما النوع الثاني من الانتهاكات الذي ورد في الإيجاز فأكثر إدانة للولايات المتحدة. إنه يصف الفعل الإيجابي لارتكاب الإبادة بدلاً من الفعل السلبي المتمثل في عدم منعها. ويشير الإيجاز إلى أنه إذا استمرت دولة في دعم دولة ترتكب إبادة جماعية، فقد تكون الدولة الداعمة متواطئة في ارتكاب الإبادة الجماعية أيضًا. وما تزال الولايات المتحدة تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر). وكتب جون هدسون في 6 آذار (مارس) 2024، في صحيفة "الواشنطن بوست": "وافقت الولايات المتحدة بهدوء -وسلمت أكثر من 100 دفعة من المبيعات العسكرية الأجنبية المنفصلة إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والتي احتوت على آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وخارقات التحصينات والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة، كما أخبر مسؤولون أميركيون أعضاء الكونغرس في إحاطة سرية حديثة". وأكدت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" هذه الرواية عن الإحاطة في الكونغرس في تقارير مماثلة.
بذلك، تكون الولايات المتحدة مذنبة مرتين بانتهاك المادة الثالثة (هـ) من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ على وجه التحديد.
كيف تواصل الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية؟ يسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي باستثناءات لمبيعات الأسلحة للحلفاء المقربين. وتستخدم الولايات المتحدة هذه الثغرة لمواصلة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. لكنّ استخدام هذه الثغرة لمواصلة إرسال الأسلحة لا يبرئ من التواطؤ في الإبادة الجماعية. إنه نفاق، على الأقل. واستخدام قانون مراقبة تصدير الأسلحة "لا يبدو مجرد محاولة لتجنب الامتثال التقني لقانون تصدير الأسلحة الأميركي فحسب؛ إنه طريقة مقلقة للغاية لتجنب الشفافية والمساءلة بشأن قضية بارزة"، كما نُقل عن آري تولاني، مدير مراقبة المساعدة الأمنية في مركز أبحاث السياسة الدولية، في صحيفة "الغارديان".
إن هذا شأن منافق وذو طبيعة متخفية. ووفقًا لمقال نشر مؤخرًا في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه "في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استند وزير الخارجية الأميركية، أنتوني ج. بلينكن، مرتين إلى سلطة طوارئ نادرًا ما تستخدم في الولايات المتحدة لإرسال ذخيرة الدبابات وقذائف المدفعية إلى إسرائيل من دون مراجعة الكونغرس. وكانت هاتان المرتين الوحيدتين اللتين قدمت فيهما الإدارة إشعاراً علنياً بالمبيعات العسكرية لإسرائيل، "من حكومة إلى حكومة"، منذ تشرين الأول (أكتوبر).
ماذا عن البلدان الأخرى؟ هل غيرت سياساتها تجاه إسرائيل بعد قرار "محكمة العدل الدولية"؟ في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الكندية، التي تقدم مام تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنوياً كمساعدات عسكرية لإسرائيل، أنها ستوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن أقر البرلمان الكندي اقتراحًا غير ملزم بوقف مبيعات الأسلحة. ولم تكن كندا وحدها. وحسب قناة "الجزيرة"، فإن "كندا تنضم إلى هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا في تعليق مبيعات الأسلحة" إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى وقف الدول مبيعات الأسلحة، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أكثر من 200 عضو في البرلمان من 12 دولة كتبوا رسالة لمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وادعى النواب، وهم شبكة من الاشتراكيين والناشطين، أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في هجومها على غزة. وفي رسالتهم، جادل هؤلاء السياسيون بأنه بعد حكم محكمة العدل الدولية، "تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح مطلبا قانونيًا" أيضًا.
كما أن النواب لم يكونوا وحدهم. فقد ذكر خبراء الأمم المتحدة أن "أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل، والتي يمكن أن تستخدمها في غزة، يرجح أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي...". وكتب الخبراء، ومعظمهم مقرِّرون مستقلون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن الحاجة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل تزداد بسبب حكم 'محكمة العدل الدولية' الصادر في 26 كانون الثاني (يناير) 2024، القاضي بأن هناك خطراً معقولاً من وجود إبادة جماعية في غزة واستمرار إلحاق الضرر الجسيم بالمدنيين منذ ذلك الحين". وبما أن اتفاقية الإبادة الجماعية تتطلب من جميع الدول التي انضمت إليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان، فإن "هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية" إلى إسرائيل، كما جادل الخبراء.
في ما يتعلق بقضية كاليفورنيا، كان الخبراء واضحين تمامًا. وكتبوا: "قد يكون مسؤولو الدولة المتورطون في صادرات الأسلحة مسؤولين جنائياً بشكل فردي عن المساعدة في، والتحريض على أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية. وقد تتمكن جميع الدول بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".
مع إدراكها الكامل بخطر حدوث "إبادة جماعية ممكنة" ترتكبها إسرائيل في غزة، لم تقم الولايات المتحدة بالإيعاز لإسرائيل بوقف أعمالها، وما تزال تواصل إرسال الأسلحة إليها. لقد كانت الولايات المتحدة، وما تزال، متواطئة. وخلص الخبراء إلى أن "القانون الدولي يقوم بالإنفاذ بنفسه. ويجب على جميع الدول ألا تكون متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة. ويجب عليها القيام بدورها لوضع حد عاجل للكارثة الإنسانية التي لا تتوقف في غزة".
الحجة القانونية واضحة. والحجة الأخلاقية أكثر وضوحًا. ولكن، هل سيتبع ذلك عمل سياسي؟ في 11 آذار (مارس)، كتب ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ إلى الرئيس بايدن يدعونه إلى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بالتوقف عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة -أو أنه سيتعرض لوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل". وسوف تكون مطالبة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بداية. وسيكون توقف الولايات المتحدة عن عن إرسال المعدات العسكرية أفضل. ولكن، حتى قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بخنوع- لن يعفي الولايات المتحدة من التواطؤ في "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل والتي رأت "محكمة العدل الدولية" أن اتهامها بارتكابها معقول.

* د. دانيال وارنر Daniel Warner: مؤلف، يحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية، جنيف. حاصل على جائزة ماري شابلر من الجمعية الأكاديمية في جنيف عن كتابه: "أخلاقيات المسؤولية في العلاقات الدولية "An Ethic of Responsibility in International Relations، (لين رينر). يعيش في جنيف، سويسرا.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: U.S. Complicity in Israel's“Plausible” Genocide

**صديق المحكمة، باللاتينية Amici Curiae: فرد أو منظمة ليسا طرفًا في قضية قانونية، ولكن يسمح لهما بمساعدة المحكمة من خلال تقديم المعلومات أو الخبرة أو البصيرة التي لها تأثير على مسار القضية. وعادة ما يكون القرار حول ما إذا كان سيتم النظر في مذكرة "صديق المحكمة" خاضعًا لتقدير المحكمة المعنية.

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