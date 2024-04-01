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“الصحة العالمية”: لا يجوز لإسرائيل استخدام المستشفيات“ساحة قتال”

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إنه“لا يجوز استخدام "إسرائيل" المستشفيات كساحة قتال”.

جاء ذلك في منشور على حساب غيبريسوس عبر منصة إكس أرفقه بصورة تظهر الدمار الهائل في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.


وشدد المسؤول الأممي على ضرورة“احترام المستشفيات وحمايتها، وعدم استخدامها كساحة قتال”.


وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تعتزم إرسال فريق للوقوف على الوضع في مستشفى الشفاء في غزة بعد الاقتحام الإسرائيلي، الذي خلف مشاهد صادمة.


وذكر متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أنهم شاهدوا الأنباء حول مغادرة قوات الاحتلال للمستشفى.


وفي وقت سابق الاثنين، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدار 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، قتله 200 فلسطيني واعتقال أكثر من 500 آخرين من منطقة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، خلال العملية العسكرية التي استمرت نحو أسبوعين.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب“إبادة جماعية”.

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