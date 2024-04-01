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الأونروا: كل يوم يفقد 10 أطفال أرجلهم بسبب الحرب على غزة

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، إن كل يوم يفقد 10 أطفال أرجلهم بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
 وأشار لازريني عبر تويتر إلى استشهاد 13750 طفلا في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وانفصال 17 ألف طفل عن ذويهم، ووفاة العشرات بسبب سوء التغذية والجفاف.
وقال إن أكثر من 50 مدرسة دُمرت بالكامل في القطاع، عدا عن حرمان أطفال غزة من التعليم منذ قرابة 6 أشهر.
وأكد حاجة كل طفل في غزة إلى دعم الصحة العقلية والنفسية.
وفي ظل الدعوات والضغوط الإسرائيلية لتفكيك الأونروا، قال لازاريني إن الوكالة هي أكبر منظمة إنسانية وتنموية في غزة، وهي المزود الرئيس للتعليم الابتدائي وما قبل الثانوي، وتفكيكها يعني منع الأطفال من التعليم.

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