الأونروا: كل يوم يفقد 10 أطفال أرجلهم بسبب الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، إن كل يوم يفقد 10 أطفال أرجلهم بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار لازريني عبر تويتر إلى استشهاد 13750 طفلا في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وانفصال 17 ألف طفل عن ذويهم، ووفاة العشرات بسبب سوء التغذية والجفاف.
وقال إن أكثر من 50 مدرسة دُمرت بالكامل في القطاع، عدا عن حرمان أطفال غزة من التعليم منذ قرابة 6 أشهر.
وأكد حاجة كل طفل في غزة إلى دعم الصحة العقلية والنفسية.
وفي ظل الدعوات والضغوط الإسرائيلية لتفكيك الأونروا، قال لازاريني إن الوكالة هي أكبر منظمة إنسانية وتنموية في غزة، وهي المزود الرئيس للتعليم الابتدائي وما قبل الثانوي، وتفكيكها يعني منع الأطفال من التعليم.
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