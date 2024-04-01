حماس تعلق على اغتيال فريق إغاثي دولي بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على اغتيال إغاثيا مكون من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية في دير البلح وسط غزة.
وقالت حركة حماس في بيان لها فجر الثلاثاء، إن هذه الجريمة تؤكّد مجدداً ان الاحتلال لا زال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزل وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الانسانية.
ودانت حماس بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي، جنوب دير البلح.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذا الفعل الشنيع، والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
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