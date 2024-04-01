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حماس تعلق على اغتيال فريق إغاثي دولي بغزة

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على اغتيال إغاثيا مكون من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية في دير البلح وسط غزة.
وقالت حركة حماس في بيان لها فجر الثلاثاء، إن هذه الجريمة تؤكّد مجدداً ان الاحتلال لا زال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزل وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الانسانية.

ودانت حماس بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي، جنوب دير البلح.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذا الفعل الشنيع، والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

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