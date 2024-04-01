Tuesday, 02 April 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع ملحوظ على طقس الثلاثاء

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب، إن درجات الحرارة في الأردن الثلاثاء، يطرأ عليها ارتفاع ملحوظ وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق.

وذكر طقس العرب، أن بعض المناطق في جنوب الأردن من المتوقع أن تشهد هطولا للأمطار مع ساعات مساء الثلاثاء.

ولفت طقس العرب إلى أن درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 7-9 درجات مئوية، مقارنة بذات الفترة من العام.
كما أشار "طقس العرب" إلى فرص هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، نشطة أحياناً، ومع ساعات عصر الثلاثاء تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

MENAFN01042024000072011014ID1108046595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث