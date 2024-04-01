ارتفاع ملحوظ على طقس الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب، إن درجات الحرارة في الأردن الثلاثاء، يطرأ عليها ارتفاع ملحوظ وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق.
وذكر طقس العرب، أن بعض المناطق في جنوب الأردن من المتوقع أن تشهد هطولا للأمطار مع ساعات مساء الثلاثاء.
ولفت طقس العرب إلى أن درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 7-9 درجات مئوية، مقارنة بذات الفترة من العام.
كما أشار "طقس العرب" إلى فرص هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، نشطة أحياناً، ومع ساعات عصر الثلاثاء تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
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