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إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت إيران عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل، بعد أن استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.


وأرسلت البعثة الإيرانية رسالة إلى مجلس الأمن، أكدت فيها أن إسرائيل تتحمل عواقب الهجوم على القنصلية الإيرانية في الأراضي السورية، الذي أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري.


وحثت إيران مجلس الأمن على "اتخاذ أي إجراءات ضرورية، بما في ذلك عقد اجتماع عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الجسيم ومنع الأعمال العدوانية المستقبلية التي تعرض أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية للخطر".


من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، عن استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية باعتباره راعي المصالح الأمريكية في طهران، وتسليمه رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.


وقال عبداللهيان في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق ومقتل عدد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين، تم استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية بصفته حامي المصالح الأمريكية في إيران، اليوم (الثلاثاء) من قبل مسؤول الشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية".


وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء يوم الاثنين عن مقتل 7 من مستشاريه في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق بستة صواريخ.


وبحسب بيان الحرس الثوري فإن من بين القتلى، العميد محمد رضا زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى مساعده الشخصي العميد محمد هادي حاجي رحيمي.

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