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الأجندة الدستورية

4/1/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المتوقع أن يشهد هذا العام إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، إلا أن عدة عوامل تقف وراء تأجيل إجرائها، منها على الصعيد الخارجي وما يحدث في الإقليم، ولكن يبقى قرار إجرائها أو تأجيلها خيارا متاحا لصاحب الأمر ولإرادة الملك.
وبحسب مجريات الأمور، قد يكون الصيف هذا انتخابياً بشكل مختلف على ما اعتدنا عليه على مدار الثلاثة عقود من الزمن، خصوصاً بعد إعطاء فرصة للأحزاب للوصول للسلطة التشريعية وغرفتها الأولى مجلس النواب بشكل مقنن بموجب التعديلات الأخيرة على القوانين الناظمة للحياة السياسية إلى جانب قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية التي طرأت على دستورنا العتيد، نتيجة لتنشيط واستمرار التجويد للحياة السياسية ولتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
أما دستورياً، فينتهي عمر مجلس النواب الحالي يوم 16/11/2024، والذي يتوجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وفق المادة 68 من الدستور، واليوم يتبقى من عمر الدورة العادية الأخيرة المنعقدة لمجلس النواب التاسع عشر أقل من 10 أيام، حيث إن نهاية انعقاد هذه الدورة يكون في التاريخ الموافق 11/4/2024، وعند فض الدورة العادية التي قد تكون الأخيرة من عمر المجلس، وقد لا تُعقد بعدها دورة استثنائية، إلا إذا دعا صاحب الإرادة جلالة الملك مجلس الأمة للاجتماع بموجب الدستور وفق المادة 82 لدورة استثنائية من أجل إقرار مشروعات لبعض القوانين التي سوف تدرج على جدول أعمال هذه الدورة، التي عادة ووفق العرف الدستوري لا تتجاوز مدتها الشهرين، ومن بعدها يتم حل مجلس النواب.
ما بعد هذه الدورة أو قبلها حال إذا لم تكن تصدر إرادة ملكية بإجراء الانتخابات وفق المادة 34 من الدستور ووفق أحكام قانون الانتخاب تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد الاقتراع خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإجرائها، ما يعني أنه وحسب المواعيد والتواقيت الدستورية، نستنتج وفق تحليلي البسيط في هذه المقالة احتمالية موعد الاقتراع قد يكون خلال شهر 8 القادم، ما يعني أننا أمام أربعة أشهر وبحد أقصى خمسة شهور تقريباً لليوم الدستوري الديمقراطي، وهنا يتوجب على المرشحين والأحزاب الحشد والعمل له بشكل سريع لأننا بعد انتهاء ذلك اليوم لا نرغب أن نكون أمام نسبة تصويت ضئيلة كما حدث مع المجلس التاسع عشر الحالي.
علما أنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل هذه الانتخابات لأسباب عديدة، ولكن يبقى هذا الأمر بيد صاحب الأمر.

MENAFN01042024000072011014ID1108046592

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