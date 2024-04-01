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الثقافة المؤسسية الحكومية

4/1/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إطلاق الحكومة لبرنامج تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام يستحق أهمية بالغة ضمن منظومة تحديث القطاع العام، خاصة أنه يُلاحظ أن هناك عائقاً كبيراً يواجه هذا التحديث، وهو غياب ثقافة مؤسسية راسخة التي تدعم مفاهيم التطوير والابتكار.
الحكومة أدركت هذه الحقيقة، وبدأت بإطلاق برامج لتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، لكن هل هذا كافٍ؟ ليس خفياً على أحد أن القطاع العام في كثير من الدول يعاني من ركود وبيروقراطية تحول دون الوصول إلى الكفاءة والفعالية المطلوبة، وفي هذا السياق، يبدو أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الراهنة.
ويتوجب علينا الإقرار بأن تحديث القطاع العام ليس مجرد ترف إداري، بل ضرورة ملحة، والثقافة المؤسسية تؤدي دور العمود الفقري في هذا التحديث، ولكن السؤال المحوري هنا: هل سنرى خطوات عملية لإحداث تغيير جذري في هذه الثقافة؟
أولاً، لا بد من الاعتراف بأن تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام يجب أن يتجاوز الشعارات الرنانة والنوايا الحسنة، إذ نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية وجريئة تقتحم أسوار الجمود والمحسوبية، ولا يمكن تحقيق تطور حقيقي دون تمزيق الروتين الذي يعيق التحديث والابتكار.
ثانيًا، الحديث عن الأدوات الرقابية الفاعلة يجب أن يترجم إلى واقع ملموس، فلا بد من تغيير الأنظمة الرقابية التي في بعض الأحيان تكون غير كافية، لذلك يتوجب تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة بكل صرامة، حيث يتم معاقبة المقصرين وتكريم المجدين بشكل علني وواضح، فلا مجال هنا للمجاملات أو التسويف، فالعدالة والكفاءة يجب أن تكونا الأساس.
ثالثاً، القيادات في القطاع العام يجب أن تعي أهمية دورها في هذا التحول، فلا يكفي أن تكون مسؤولا بالاسم، بل يجب أن تكون مثالاً يحتذى به في الالتزام بالثقافة المؤسسية الجديدة، وهذا يتطلب شجاعة لاتخاذ قرارات صعبة والدفاع عنها أمام الضغوط.
رابعاً، تعزيز الثقافة المؤسسية يجب ألا يقتصر على الجوانب النظرية والإدارية فقط، بل يجب أن يشمل أيضاً تحفيز الإبداع والابتكار لدى الموظفين، ويجب أن يشعر الموظفون بأنهم جزء من عملية التغيير، وأن لديهم القدرة على المساهمة بأفكار جديدة تدفع بالعمل العام إلى الأمام. ويجب أن ندرك جميعاً أن الطريق نحو تحديث القطاع العام مليء بالتحديات، لكن البدء بتعزيز ثقافة مؤسسية راسخة وفعّالة هو الخطوة الأولى والأهم، وعلى الحكومة أن تتحلى بالشجاعة والعزم للمضي قدماً في هذا الطريق، مع التأكيد على أن التأخير في التحرك يعني تراكم العقبات وزيادة تكلفة التغيير مستقبلاً.
ولنكن واضحين، الحاجة إلى ثقافة مؤسسية قوية في القطاع العام ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة ملحة، ولا يمكن للقطاع العام أن يكتفي بالعمل وفق النماذج القديمة المتبعة؛ فالعالم يتغير، ومعه يجب أن تتغير الطرق التي ندير بها المؤسسات الحكومية.
وبالنهاية، البرامج التي تطلقها الحكومة لتعزيز هذه الثقافة يجب أن تكون شاملة ومتجذرة، ولا يكفي الإعلان عن مبادرات دون العمل بجدية على تغيير الثقافة المؤسسية من الأساس، فالأمناء والمدراء العامون، كما ذُكر، هم على خط المواجهة في هذا التغيير، لكن دورهم يجب أن يتعدى مجرد الإدارة إلى قيادة حقيقية تحفز على الابتكار والتطوير.

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