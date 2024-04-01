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حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

4/1/2024 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بالقياس إلى سكان العالم الذين يزيدون عن ثمانية بلايين نسمة، فهم مجرد حفنة من الأذكياء والمهرة الذين يلعبون، وربما يتلاعبون بعقول العالم، ويسيطرون على ذوقه، في مختلف جوانب حياة سكانه، ويغيرونه سنويا، وهم صناع الموضة وأصحاب الماركات (Brands) لو يفكر كل منا مليا لاكتشف أنه تابع لهم في أمر أو أمور ما، دون أن يدري أو لا يدري، وأنه مثل حجر الشطرنج بأيدي هؤلاء.
خذ القميص الذي تلبسه مثلا تتذكر أنه كان يسكر بأزرار على طوله، ويُدخل في البنطال . هكذا كان الأمر زمانا، ولكنه يلبس اليوم مفتوحاً عند جملة الفتيان والفتيات والشباب والشابات وحتى عند جملة من أهم أكبر سناً. كما صار يلبس خارج البنطال، أو يكتب عليه. هكذا صارت الموضة. وكان ثمنه زمانا بتراب ((المصاري)) ثم صار بعضه يصل الآن إلى مائة دينار لأنه من ماركة معينة.
والبنطال كان عادياً وبطية من الأسفل، ثم عرضوه وأزالوا الطية ثم جعلوه رفيعاً (محزّقاً). وكان في الأعم الأغلب سادة، ثم صار ملوناً، وكان من القماش أو الكتان الخفيف، ثم صار من الجينز الثقيل، وكان محكماً ثم صار ممزقاً عند الركبة أو عند القدم، وكان يبدو جديداً ثم صار بالموضة يبدو قديماً. وكان يلبس مستقيماً، ثم صار يلبس ساحلاً مرة من الأمام ومرة من الخلف. هكذا صارت الموضة فيقال: رجعت موضة البنطال العريض. وكان مقصوراً على الرجل ثم صارت المرأة تلبسه، بل إن النساء المحجبات يلبسن على الموضة تحت الجلباب.
أما الجرافة فكانت شبه عريضة، ثم جعلوها نحيفة. هكذا صارت الموضة، وهكذا الأمر في بقية الملابس أو الأزياء.
وكان شعر المرأة وشعر الرجل مختلفين من حيث الطول والقصر والتصفيف، وإذا بهما اليوم يتماثلان.
وكانت المرأة هي التي تلبس الأقراط، ثم صار الرجال يلبسونها. هكذا صارت الموضة. وكان الفتى أو الشاب يحلق لحيته كل يوم، ثم صارت اللحية موضة. وهكذا تنقل الموضة الناس من العكس إلى العكس. وحتى أشكال المأكولات والمشروبات والجريمة والغش.. صارت موضة.. وكذلك الجنس وبخاصة في أميركا صار موضة حيث زادت أشكاله عن سبعة (LGBTQIX) ابحث عنها في جوجل تعرف معناها فكل حرف يدل على شكل من الجنس، يختار منها الطفل ما يرغب فيه بدواء أو بعملية.
في كل عام يكشف كل قطاع وبخاصة قطاع الأزياء والأحذية عن موضة جديدة والناس يتعبون، بل يلهثون وإلا بدا المتخلف منهم عن الزملاء مسكيناً أو خارج السرب. أما الماركة فحدث عنها ولا حرج.
الموضة تعبر عن التيار. أما الماركة فتعبر عن الطبقة. أما الضحية فهو المستهلك المستغني عن عقله أو المؤجرة لصناع الموضة وأصحاب الماركة، فالحذاء من ماركة معينة التي تشتريه بخمسين ديناراً، يمكن شراؤه من مصنعه في بنغلادش أو في أندونيسيا... بعشرة دنانير، ولكنهم بدون الماركة، أو اللوغو (Logo) الخاص بالماركة لا يشترونه لرخصه، وأنت تشعر بالخجل من لبسه قدام زملائك الذين يلبسون الحذاء ذي اللوغو/الماركة. وإذا كنت غير قادر مالياً على ذلك فإنك يمكن أن تحصل عليهما من التصفية الأميركية أو الأوروبية.
وفي الختام : صار الناس عبيداً للموضة والماركة أي لصناعها وأصحابها لأنهم (الناس) لا يفكرون، ولذلك تراهم في تيارات الموضة والماركة يسبحون، وكثير منهم فيه يغرقون، لأن الموضة لا تتوقف. والغريب أو حتى العجيب أن هذه التبعية التلقائية للموضة والماركة، لا تخص الأولاد والبنات والشباب والشابات، بل يتبعها في تيارها معلمون ومعلمات وأساتذة وأستاذات ومثقفون ومثقفات ومديرون ومديرات ووزراء ووزيرات ورؤساء حكومات ودول ورئيسات. نعم إن الناس يحبون التغيير وإن الموضة بزنس، وأحد أكبر قطاعات البزنس ولكنها الرأسمالية لا تشبع فتستغل هذا الحب أوسع استغلال بالاختراعات والابتكارات والتغييرات. ومع هذا فالموضة تطفي البهجة على حياة الناس وتضيف إليها لمسات جملية من آن إلى آخر، وإلا كانت الحياة مملة لو استمر على نسق واحد دائم.

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