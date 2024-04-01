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التهجير.. مسلسل يطال أكثر من دولة!

4/1/2024 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا يعتقد أحد، بأن موجات اللجوء والتهجير التي أصابت العراقيين والسوريين واللبنانيين، ومن قبلهم الفلسطينيون، أكان في العامين 1948 (النكبة) أم 1967 (النكسة)، جاءت بمحض الصدفة، فأصحاب علم السياسة يؤكدون منذ قديم الأزل بأنه ((ليس هناك شيء في السياسة متروك للصدفة)).
يجب ألا ننظر إلى ((التهجير)) الحاصل لأهل غزة حاليًا، على أنه صدفة، أو رد فعل لما حصل، وإنما مُخطط شيطاني، أُحيكت خيوطه ومحاوره على مهل وبكل ترو وبأقصى درجات الدقة.
لن أتحدث عما خُطط له قُبيل حدوث ((النكبة))، و))النكسة))، وما حصل خلالهما، وما آلت إليه الأوضاع بُعيد ذلك، فتلك المُصيبتان قد أُشبعتا تحليلًا وتمحصيًا.. لكن لنعود قليلًا إلى الوراء، وأقصد قبل نحو عشرين عامًا من الآن، عندما أقدمت الولايات المُتحدة الأميركية على احتلال العراق، وتركه في مهب الريح، تتلاطمه الفتن والطائفية والمُنظمات الإرهابية.
فذلك الاحتلال الأميركي للعراق العظيم، كان سببًا في تهجير نحو ستة ملايين عراقي، فضلًا عن قتل عشرات الآلاف من أبنائه، ومثلهم من الإصابات، كثير منها تسبب بإعاقات دائمة لأصحابها.. ويا ليت الأمور وقفت عند هذا الحد، بل عمل الأميركان على زرع فتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي.
ذلك كُله يدل على أن هُناك خطة جُهنمية، قديمة يتم تحديثها كُل فترة زمنية مُعينة، لتقسيم المنطقة إلى دويلات، وتفريغها من أبنائها وأصحابها الأصليين، بمعنى أصح تهجيرهم أو إبادتهم، أو جعلهم عرضة للجوع والعطش والأمراض.. تلك خطة يقودها العم سام بمُساندة ودعم من قوى غربية يُطلقون عليها ((عُظمى)).
لا يحتاج المرء إلى الكثير من الذكاء أو الدهاء، لكي يتيقن بأن المنطقة تخضع إلى إعادة رسمها ((ديموغرافيًا))، منذ أربعينيات القرن الماضي، وليس وليدة صدفة أو أيام أو أشهر معدودة.. فالرئة الشمالية للأردن، وأقصد هُنا سورية، يتعرض أهلها، منذ العام 2011، لعمليات تهجير مُتعمدة، بمُشاركة دول إقليمية ودولية.
لا أحد يقول لي بأن نصف سكان سورية، ما بين مُهجر ونازح، هو أمر اعتيادي، نتيجة أزمة داخلية أو حرب أهلية، إلا إذا كان هُناك مُخطط مرسوم من قبل قيادات عواصم تصول وتجول في العالم كيفما تشاء، غير مُنتظرة قرارًا من مجلس أمن أو هيئة أُمم، ولا تحسب حساب شعب أو أُمة أو دولة ما.
نصف سكان سورية، يعني ما يقرب من الـ12 مليون شخص، هم لاجئون ونازحون.. هل سيعود هؤلاء إلى وطنهم الأُم؟، الإجابة بالطبع لا، حتى لو عاد مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين، وذلك أمر مُستبعد، فهؤلاء سيتجرعون علقمًا جراء ما يواجهونه من أمور أكانت أمنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية.
ثم عرّج ((التهجير)) على لبنان، ولكن هذه المرة بطريقة أُخرى، فأهل هذا البلد تعرضوا لتجويع من نوع آخر، من خلال ضرب اقتصادهم في مقتل، وفقدان الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها، ما أجبر الآلاف منهم على مُغادرة وطنهم، طلبًا للرزق وخوفًا من عواقب خسارة تجارتهم وأرزاقهم.
أما قطاع غزة، فحدث بلا حرج، وضع كُل الاحتمالات على محمل اليقين والجد، فما يتعرض له من قتل وتدمير وإبادة ومجازة جماعية مُمنهجة، وحرق للأخضر واليابس، يدل بما لا يدع للشك بأن هُناك مُخططًا صهيو - أميركي - غربي، لتفريغ غزة وتهجير أهلها، وهو ما يؤكده كبار قادة الصهانية، أنهم ماضون وبكل قوة لغزو واحتلال رفح، الذي يضم حاليًا أكثر من 1.5 مليون غزي، الأمر الذي يعني طردهم خارج حدود القطاع.
الأمر لم ينته بعد، فالخوف كُل الخوف من أن تكون الموجة الجديدة القادمة للأهل في الضفة الغربية، الذين يتعرضون لعمليات قتل مرسومة من قبل مُستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وهُنا تكمن المصائب التي سيكتوي بنيرانها الأردن، الذي يواجه وباستمرار تهديدات من قبيل أنه ((وطن بديل))، أو تهجير فلسطينيي الضفة إليه!.

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