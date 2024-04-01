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كلام عن الروح المعنوية

4/1/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

العيد المقبل، أول عيد يأتي بعد حرب قطاع غزة، ولا يبدو أن العيد سيكون بكافة مظاهره المعتادة، والذي يسأل التجار في عمان وبقية المدن يدرك التراجعات الجارية.
كثرة من الناس تجاوزت طقوسها المعتادة في رمضان، بل تعرف عائلات لم توجه أي دعوة خلال هذا الشهر وفضلت إرسال المال المرصود لهكذا مناسبات للمؤسسات الأردنية العاملة في مجال الإغاثة لغزة، كما أن أجواء عمان مثلا، مختلفة هذا العام، من حيث الازدحام الليلي، والتسوق، وان كان هناك حركة فهي محدودة، والسبب القناعة السائدة بين الناس، ان شهر رمضان والعيد هذا العام يختلفان عن أي رمضان، وعيد، سابقين مرا على العموم.
مظاهر العيد على ما يبدو ستكون منخفضة الاحتفالية، من باب شعور كثيرين بالحياء والخجل أمام قتل وجرح مئات الآلاف، وهدم البيوت، واليوم بين أهل قطاع غزة أكثر من عشرة آلاف يتيم، غير الأرامل، والمفقودين، والبيوت المهدمة كليا أو جزئيا، ومشاعر التضامن هنا، لا تأتي من باب التشارك بالألم فقط، بل لأن مظاهر الاحتفال تبدو إدارة ظهر لما يجري في القطاع.
في كل الأحوال هذا دليل على أن الروح المعنوية منخفضة، وانخفاض الروح المعنوية بحاجة إلى ما هو أكثر من بث التطمينات، وتذكير الناس بضرورة الاستمرار في حياتهم، مع استمرار المذابح في قطاع غزة، وهي مذابح على ما يبدو سوف تتجه الى درجة أعلى نهايات رمضان وبعد العيد، خصوصا، مع التسريبات حول عملية رفح المرتقبة، والكلام عن تأجيلها الى ما بعد رمضان فقط، أو إلى شهر أيار المقبل، وهذا يعني أن المأساة متواصلة دون حلول في الأفق.
ما دمنا نحكي عن رمضان أو العيد ربما إطلالة الأمل الوحيدة ترتبط بما يحتاجه الأطفال من احتياجات في مناسبات تأتي في ظروف قد لا يدرك كثير من الأطفال مغزاها وأثرها على حياة الناس وروحهم المعنوية، وهذا يفسر تلبية طلباتهم، وان كان بشكل قليل أو منخفض، جراء تأثر العائلات أمام المشهد الدموي في قطاع غزة، وهو مشهد لم ير أحد مثله منذ عام 1948.
من ناحية ثانية فإن تأثيرات هذه التراجعات عالية على صعيد تأثر القطاع الاقتصادي الذي يواجه مشاكل متعددة، أي أن القصة هنا لها ارتداد على قوة القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته، وتأثير ذلك على الحركة التجارية، وهي حركة تراجعت منذ شهر تشرين الأول العام الماضي، وربما تحسنت قليلا خلال الشهرين الماضيين لاعتبارات مختلفة، إلا أن التراجع بقي سمة سائدة.
هذا واقع لا يمكن حله بدعوات رفع المعنويات، ولا بالحض المباشر، فالقوى المالية التي تتركز في المدن الرئيسية، وفي سياق تحليل طبيعتها وطريقة إنفاقها، ومحددات شخصيتها الاجتماعية تتأثر بشكل مباشر من هذه الأزمات، على الرغم من كونها مصنفة من الطبقة الوسطى أو أدنى الطبقى الوسطى، وبعضها يرتبط بمليون أردني يغتربون في الخارج ينفقون على عائلاتهم هنا، وهذا يعني في المحصلة أن دفعها للإنفاق يتأثر بجملة عوامل مختلفة، من بينها حاجتها لخفض الإنفاق، والتحوط من المستقبل، وتأثير الموروث السابق، بشأن أزمات مرت.
ربما أهل قطاع غزة هم الأكثر حاجة للفرح، ولوقف هذه المأساة، علينا ان ننتظر لنرى صباحات عيدهم كيف سيكون، هل ستكون هناك إشراقة، أم صباحات العيد ستكون دموية.

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