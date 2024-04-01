Tuesday, 02 April 2024 07:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البسطات الرمضانية بجرش.. مصادر رزق تثير الفوضى

4/1/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– بات انتشار البسطات والباعة المتجولين ومركبات بيع الخضراوات خلال شهر رمضان، واقعاً يفرض نفسه على أسواق وشوارع مدينة جرش، في مشهد يعكس الحرص على طلب الرزق واستغلال الفرص الموسمية، ويكرس حالة الفوضى والإرباك نتيجة عشوائية تواجد هذه البسطات وعدم تنظيمها.
ويستغل العديد من المتعطلين عن العمل، هذه الفترة التي تزدحم فيها الأسواق بالمستوقين وتنشط حركة البيع بعمل بسطات رمضانية مؤقتة، فيما يتركز تواجدهم داخل السوق التجاري بشكل خاص من دون تنظيم أو رقابة، ويبيعون ما يحتاجه المتسوقون من مستلزمات العيد من ألبسة وأحذية وحتى حلويات وعصائر.
ويستثمر مئات المتعطلين هذا الموسم في توفير مصدر رزق مؤقت على الرغم من خطورة عملهم والملاحقات الأمنية وحملات إزالة البسطات من قبل الجهات الأمنية، فضلا عما يسببونه من حالة فوضى بالأسواق، إلا أن خيارات العمل محدودة والظروف المعيشية صعبة وتحتاج الأسر إلى مصاريف كبيرة في الشهر الفضيل والعيد.
يقول صاحب محل بالسوق التاجر محمود أبو العدس إن البسطات والباعة المتجولين يغلقون مداخل المحال التجارية ويستقطبون المتسوقين، كونهم يبيعون منتوجات أسعارها متدنية وجودتها قليلة.
ويطالب أن يتم تنظيم حملة خلال هذه الفترة، من اجل تنظيم عمل البسطات وإلزام اصحابها على العمل داخل السوق الشعبي، وليس على الشوارع والارصفة وأمام المحال التجارية، للحد من حالة الفوضى التي تشهدها الاسواق.
ويلجأ المئات من أبناء جرش وسكان المخيمات إلى الشوارع الرئيسة والاسواق الرئيسة في المدينة وأسواق المخيمات لعرض بضائعهم، رغم علمهم بمخالفتهم القوانين والانظمة معرضين أنفسهم للمساءلة القانونية.
ألعاب وأحذية وإكسسوارات وملابس وحلوى وعصائر وخضار، بضائع ومنتجات مختلفة، تعبر عن ماهية البسطات، فيما تعكس أيضا بساطة أصحابها، في واحدة من الأنشطة التجارية التقليدية، التي يتمسك بها العديد من أبناء جرش بعد أن فقدوا الأمل بالحصول على فرصة عمل أو ممارسة نشاط تجاري مرخص وآمن للاستفادة من شهر رمضان.
ويعتبر متعطلون ومنهم أرباب أسر، هذه البسطات طوق النجاة لتوفير مستلزمات أسرهم وإحتياجاتها اليومية، خاصة في شهر رمضان الذي يتطلب موازنة خاصة لتأمين مستلزمات الشهر الفضيل ومستلزمات العيد.
يقول العشريني أشرف بنات من مخيم سوف، إنه اعتاد نصب بسطته الخاصة وسط مدينة جرش في مثل هذا الوقت من كل عام، بالتزامن مع شهر رمضان واستثمار حركة التسوق النشطة.
وبين انه يعمل في بيع الألعاب وإكسسوارات الأطفال، والتي تلقى رواجا في هذه الفترة وتحتاجها كافة الأسر، وهي تباع على البسطات بأسعار أقل من المحال التجارية التي تستغل موسم الأعياد وترفع الأسعار بنسب مختلفة.
وأكد أن أهم التحديات التي تواجهه هي صعوبة الحصول على مواقع مناسبة وآمنة وصعوبة تجهيز معدات خاصة تتناسب مع الظروف الجوية ومنها عمل معرشات وبسطات حديدية وعمل حواجز حديدية لحمايتهم من سرعة السيارات والأزمات المرورية وحوادث السير على الطرق، خاصة وان هناك عاملين في هذه البسطات دون سن الـ 18 وغير مدركين لخطورة العمل داخل الوسط التجاري وعلى الشوارع الرئيسة ومعظمهم من سكان المخيمات واللاجئين ومتعطلون عن العمل.
وأوضح أن هذه البسطات هي مصدر رزق موسمي للعديد من الأسر، ويجد فيها العديد من الشبان ملجأ للتخلص من البطالة وتوفير مستلزمات الشهر الفضيل والعيد، والتي لا تقل قيمتها عن 800 دينار لكل أسرة، ما يجبرهم على تحمل ظروف العمل الشاقة.
ويطالب البائع مجدي الريموني بأن يتم ترخيص هذه البسطات والأكشاك حتى تكون قانونية ولا يتعرض أصحابها لمضايقات من أصحاب الأراضي والتجار والجهات المعنية لاعتبارها متعدية على حرم الشارع، وأن يتم السماح لهم بالبيع على الطرقات وتجنب إزالة هذه البسطات خلال حملات متابعتها وإتلاف موجوداتها، لا سيما وأنهم بأمسّ الحاجة لهذه المهن الموسمية.
ويرى أن هذه البسطات هي مصادر رزق لآلاف الأسر التي تعتاش على بيع المواد الغذائية المصنعة ومستلزمات شهر رمضان ومستلزمات العيد ولا يوجد أي مواقع تسويقية لهذه المنتوجات سوى الطرقات العامة والأرصفة.
غير أن الشاب رائد الصوالحة من أبناء مخيم غزة، أقدم على إنشاء بسطة داخل سوق مخيم جرش بدون ترخيصها، مع علمه أنها مخالفة، ويتوقع في أي لحظة تنفيذ حملة على المخالفين وإزالة البسطة، إلا أنه يستغل حركة التسوق النشطة سنويا في موسم الأعياد لإعالة أسرته المكونة من 6 أفراد.
وبين أنه من حملة الشهادات الجامعية ولم يجد أي فرصة عمل وهو ما دفعه الى هذا النوع من العمل المخالف والشاق والخطر، موضحا أن ترخيص أي كشك أو بسطة يحتاج إلى كلف مالية عالية وموافقات من قبل الجهات المعنية عادة لا يتمكن من الحصول عليها.

MENAFN01042024000072011014ID1108046587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث