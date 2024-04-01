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السياحة التفاعلية بالعقبة.. منتج جديد لمحاكاة الأحداث التاريخية

4/1/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - رسمت الشركة الأردنية لإحياء التراث واقعا سياحيا جديدا بمنتج فريد من نوعه يحاكي جمال المواقع التاريخية والأثرية في المملكة عبر ربطها بالسياحة التفاعلية، والتي تأخذ السائح والزائر في تجربة حقيقية إلى الأماكن التي يقرأ عنها أو سمع بها.
وبعد استلام مشروع منزل الشريف الحسين بن علي في العقبة عززت "تراث الأردن" من اهتمامها في "السياحة التفاعلية"، وبسطت المواقع التاريخية والأثرية والمرتبطة بحكاية الثورة العربية الكبرى، وأطلقت عليه مثلث النهضة التنموي، ومزجت الفائدة والترفيه في عروض تُعطي السياح المشاركين فرصة لمعايشة تاريخ الأردن بشكل مباشر.
ويعتبر منزل الشريف حسين بن علي بالعقبة، المحطة السياحية الأولى في هذا المنتج الجديد، والذي يقع في قلب ساحة الثورة العربية الكبرى وبجانب قلعتها التاريخية، وهو جزء رئيس من تفاعلية مثلث النهضة الذي يتكامل مع تجربة القطار في وادي رم وقصر الملك المؤسس في معان، ليسهم في إيجاد تجربة سياحية وثقافية تاريخية تحمل هوية نشأة الدولة الأردنية وتعمل على إطالة مدة إقامة السائح في العقبة.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان أن مشاريع الشركة الأردنية لإحياء التراث متعددة ونوعية في عدد من محافظات المملكة، مؤكداً سعي الشركة لاستقطاب سياح وزوار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بطريقة جاذبة ومبتكرة منها السياحة التفاعلية بتجربة سياحية فريدة تتيح للزائر المشاركة والتفاعل بشكل مباشر مع الوجهات التي يزورونها بطرق مبتكرة ومختلفة، لا تقتصر على مجرد مشاهدة المعالم السياحية والأماكن السياحية والتريخية، بل تتضمن تجارب تفاعلية تمكن الزوار من المشاركة بنشاط في الأنشطة والأحداث التي تقام في الوجهات السياحية وهو ما جسدته الشركة في العقبة ووادي رم وبقية المشاريع السياحية الأخرى.
وبين أبو رمان أن تجربة القطاع في وادي رم، أحد أجمل بقاع الأرض، ومكان تصوير بعض أكثر أفلام هوليود أهمية، حدثت منذ ما يزيد على 100عام أحداثا شكلت الشرق الأوسط كما نعرفه اليوم، يقوم الزائر والسائح بمحاكة مشاهداً من بعض أحداث الثورة العربية الكبرى، وتبدأ لدى صعوده على متن قطار الحجاز، جنباً إلى جنب مع قوة من الجيش العثماني متجهة إلى قلعة قريبة لمحاولة استردادها من الثوار العرب الذين كانوا قد حرروها، لكن لدى الثوار خطة لا علم للعثمانيين بها، وهذا نموذج على السياحة التفاعلية والتي تبقى في الأذهان عابقة غير تقليدية بعيدا عن السرد وزيارة المكان الأصم.
وأكد أبو رمان أن مشروع بيت الشريف الحسين بن علي له رمزية تاريخية ومكانة عزيزة على قلب كل أردني منذ نشأة المملكة الأردنية الهاشمية، وله عدة أبعاد سياحية ثقافية والتنموية، ففي البعد الثقافي سيساعد أبناءنا الطلبة في المدارس والجامعات والكليات وطلبة العلم في معرفة الحكاية كاملة بأسلوب تعبيري قيم وممتع، مشيرا أنه تم تطوير مادة سردية للثورة العربية الكبرى وعرضها بطريقة تفاعلية تتقاطع مع المنهج التعليمي على الصفوف الدراسية لأبنائنا الطلبة وبالتالي سنحقق هذه الجزئية بتغيير النمط التقليدي التعليمي وتكون هذه الرحلات رحلات ميدانية يربط الطالب فيها أحداث الزمان بالمكان بطريقة متقدمة ومتطوره، وأيضا بالبعد السياحي فهذا المنزل تحفة معمارية نادرة وشاهد عيان على نشأة المملكة الأردنية الهاشمية إلى يومنا الحاضر وهو أحد الركائز المهمة والرئيسية لمثلث النهضة الذي يستهدف السياح من مختلف الجنسيات والدول وسيكون منزل الشريف الحسين بن علي هو أول المحطات السياحية لاستقبال السواح ثم ننتقل بهم إلى محاكة تجربة القطار السياحي بفترة الثورة العربية الكبرى في وادي رم على أرض الواقع بعرض تمثيلي يمثله أبناء وادي رم بالإضافة إلى قصر الملك المؤسس في مدينة معان يعيش أيضا تجربة تحاكي التجارب السياحي الأخرى في وادي العقبة.
يذكر ان الشركة الأردنية لإحياء التراث (JHRC) تأسست عام 2010 من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بهدف تطوير قطاع السياحة في الأردن من خلال خلق أجواء فريدة وممتعة تثري تجربة السياح، وتعيد الحياة للحضارات القديمة التي عاشت يوماً على أرض الأردن وإعادة إحياء تراث الأردن من خلال تحويله إلى تجارب فريدة للسائح من داخل الأردن وخارجه على حد سواء.

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