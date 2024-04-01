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مداخل بلدات بعجلون.. هل تحقق تطلعات مخططها الشمولي؟

4/1/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يبقى نجاح المخطط الشمولي لمحافظة عجلون، والممتد حتى عام 2040، وفق متابعين وناشطين، مرتبطا بالنهوض بخدمات البنى التحتية، خصوصا المتعلقة بتجويد وتجميل مداخل المدن في المحافظة، والتي ما تزال دون المطلوب.
ويؤكد هؤلاء، أن مداخل مدن ذات أهمية سياحية، ويرتادها آلاف الزوار سنويا، ما تزال تعاني من الإهمال وبحاجة إلى تحسين صورتها وإبرازها بشكل يليق بقيمتها من حيث عمل بوابات، وإعادة تعبيدها وتوسعتها وإنارتها بالشكل الكافي، وعمل الأرصفة والجزر الوسطية وزراعة أشجار الزينة.
ويقول الناشط في المجال السياحي هاشم القضاة، إن مداخل مدن رئيسة بالمحافظة كمدينة عجلون وكفرنجة والجنيد تعطي عند وصول الزائر اليها انطباعا بأنه على أعتاب مناطق صناعية أو أسواق شعبية، رغم أنها مدن سياحية ويأتيها الزوار من كافة المحافظات الأخرى، إضافة الى سياح من دول عربية وأجنبية، مؤكدا أن مداخل المدن تعد هي الواجهة الحضارية لكل مدينة وعنوانها، ما يستدعي العمل على أن تكون بأحسن حال وأجمل صورة، وذلك من خلال التأهيل والنظافة والتنظيم.
وزاد أن إنجاز المخطط الشمولي يتطلب الاهتمام والتخطيط الجيد لمداخل المدن، فذلك يعد شيئا أساسيا في برامج التطوير والتنمية بحيث يشمل التخطيط استخدامات الأراضي في مداخل المدن.
ويؤكد الناشط البيئي المهندس خالد عنانزة أن القادم إلى عجلون، يلحظ وجود الملوثات البيئية والبصرية على مداخلها المختلفة، بحيث يشاهد ورشا صناعية، ومحلات مواد البناء وبسطات الخضار وورش ميكانيك وكهرباء السيارات ومحلات البناشر وغسيل السيارات والنتافات، مطالبا بتحسين مداخل المدن في المحافظة والتخلص من العشوائية وحالة عدم التنظيم، وذلك بمشاركة كافة الجهات، مع ضرورة أن تكون هناك موازنة خاصة لتحسين مداخل المدن وصيانتها وتجديدها، سيما في ظل التوجه لتنفيذ المخطط الشمولي وتنشيط السياحة.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة منذر الزغول، إن مجموعة المشاريع المدرجة على المخطط الشمولي للأعوام 2020 وحتى 2040، تحتاج إلى خطوات عملية لتعيد إحياء الأمل، باجتراح واقع جديد للمحافظة وأبنائها، ولتحقيق الاستفادة من ميزاتها السياحية والزراعية، وتطوير بنيتها التحتية، لتشجيع الاستثمار فيها، ما يستدعي أن تقدم اللجنة المعنية دراسات لمشاريع عملاقة، بحيث تحدث تأثيراً كبيرا وحقيقياً في عملية التنمية في المحافظة على غرار مشروع التلفريك الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية، مبينا أن المشاريع الستة التي تم التوافق عليها بين أعضاء اللجنة في المجالين السياحي والزراعي، ورغم أنها ذات فائدة، إلا أنها تبقى دون الطموح.
وأكد أن القضية الأبرز التي ركز عليها المخطط الشمولي، تتعلق بقضايا البنية التحتية ومداخل المحافظة والطريق الدائري، لأنه لا يمكن لنا أن ننجح في عملية تسويق المحافظة وتشجيع الاستثمار والزوار على زيارة المحافظة، إلا إذا كان لدينا في المحافظة بنية تحتية مناسبة.
ولفت إلى أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يركز عليها المخطط الشمولي هي المنشآت السياحية الخاصة العملاقة التي بدأنا نراها على أرض الواقع في المحافظة، فلم يذكر لنا المخطط الكثير عنها أو سبل دعمها ومساندتها، متمنيا أن تحقق مخرجات المخطط الشمولي طموح وتطلعات أهالي محافظة عجلون، وتسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة، خصوصا وأن مخرجات المخطط الشمولي ستوفر قاعدة بيانات ضخمة لمحافظة عجلون من الممكن اللجوء إليها أو استثمارها في حال إعداد موازنات مجلس المحافظة وتحديد أولوياتها من المشاريع وقضايا البنية التحتية.
وكان وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وخلال لقائه مؤخرا فاعليات عجلونية، أكد أن المخطط الشمولي لمحافظة عجلون يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك، لافتا إلى أن المخطط الشمولي للمحافظة سيشتمل على خطة تنمية سيتم تنفيذها في المحافظة على مدار السنوات القادمة (2020- 2040).
كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار بدأت بطرح عدد من الفرص الاستثمارية المهمة جدا في المحافظة.
وزاد أن المخطط الشمولي للمحافظة سيمكننا من الاستغلال الأمثل للميزات الفريدة من نوعها التي تتمتع بها المحافظة وخاصة في المجالين السياحي والزراعي.
وقال المهندس أحمد الصمادي من هندسة بلديات عجلون إن المخطط الشمولي للمحافظة، يهدف إلى وضع خطة تنموية اقتصادية للمحافظة على كافة المحاور والتركيز على مداخل المحافظة والفرص الاستثمارية المتوفرة حاليا في المحافظة والتي طرحتها وزارة الاستثمار عبر منصتها.
وقال رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، إن البلديات تحرص على الارتقاء بمداخل المدن وتعمل على تطويرها لأنها أول ما تقع عليه عين السائح والزائر وعلى ضوئها يرسم الانطباع الأولي عن المدينة، لافتا إلى أن تحسين مداخل المدن وعمل البوابات يحتاج إلى تشاركية وتنسيق مسبق مع وزارة الأشغال العامة، مؤكدا أهميتها في جميع المشاريع المتعلقة بالمخطط الشمولي.
ويؤكد مدير الأشغال المهندس زهير أبو زعرور، أن مداخل المحافظة بحاجة إلى تحديث وتطوير مستمر، مؤكدا أن العمل فيها يجري وفق الإمكانات المتوفرة، ويحتاج إلى توفير المخصصات الكافية.
يذكر أن اللجنة الفنية من وزارة السياحة والآثار، والمعنية بالمخطط الشمولي، كانت عرضت التفاصيل الفنية المتعلقة بالمسار السريع والتي تشمل المشاريع الحالية قيد التنفيذ والطريق الدائري وربط المعالم السياحية في المحافظة ومشاريع البنية التحتية المقترحة، مؤكدة أن المخطط الشمولي يشمل جميع مناطق المحافظة، وكل منطقة حسب طبيعتها الجغرافية والمشاريع التي تناسبها، داعية كل من لديه أي أفكار بخصوص المخطط الشمولي تزويد مديرية سياحة عجلون بها لدراستها والأخذ بالمشاريع والأفكار المقترحة التي تناسب طبيعة المحافظة.
ويشار إلى أنه تم إجراء دراسات لـ 6 مشاريع تنموية سيتم المباشرة بعرضها على المستثمرين بعد إقرار المخطط الشمولي، مبينا أن هذه المشاريع، تهدف لاستغلال ميزات المحافظة الزراعية والسياحية من خلال بناء مجمع سياحي ترفيهي، وتفعيل بيوت الضيافة، ومزارع لإنتاج نباتات طبية وعطرية، وإيجاد منظومة خدمات متكاملة، وتطوير بيوتها التراثية وخاصة فيما يتعلق بمنطقة دير الصمادي الجنوبي، وتخصيص منطقة للصناعات الغذائية الزراعية، ومشاريع لتربية الأسماك والنحل والحلزون وإعادة تأهيل مواقعها السياحية، وإنشاء مشاريع سياحية زراعية، ضمن مساراتها السياحية المختلفة.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن المجلس يولي مداخل المحافظة والمدن أهمية بالغة، مؤكدا أنه يتم تخصيص مبالغ سنوية لتأهيلها وتجويدها من خلال الإنارة والتعبيد، مبينا أنه تم تحسين عدد من المداخل في عين جنا وعبين، وبلدة أم الينابيع والذي يعتبر طريقها من الطرق الحيوية كونه طريقا سياحيا، إذ من خلاله يتم الوصول إلى محمية غابات عجلون التي تشهد حركة سياحة وتنزه على مدار العام.
وأكد المومني أن المخطط الشمولي للمحافظة يولي أهمية قصوى للبنية التحتية ولمداخل ومخارج المحافظة، خصوصا وأن المشاريع السياحية والاستثمار بشكل عام في المحافظة تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة، وخاصة في مجال مداخل المحافظة التي تحتاج الى إعادة تأهيل كاملة، حيث اقترح المخطط أن يتم تخصيص 35 مليون دينار للبنية التحتية على المدى المتوسط، و24 مليون دينار على المدى البعيد.

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