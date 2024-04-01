45 % زيادة بالعاملين في قطاع التجزئة وإصلاح المركبات

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت بيانات حديثة أن إصلاح المركبات والدراجات النارية قد استحوذ على اهتمام الشباب السعودي ليس على مستوى الهواية فقط، بل حتى على مستوى العمل الذي حقق فيه هذا النشاط أعلى فرص وظيفية من بين الأنشطة الاقتصادية خلال العام الماضي.
واللافت في الأمر هو تقارب عدد العاملين من السيدات مع العاملين من الذكور في هذا المجال، وبحسب ما كشفت تقارير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع والأخير من عام 2023م، التي أوضحت أن تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية حظيت بالرصيد الأعلى نموا من بين الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل، حيث بلغ عدد العاملين في هذا المجال من الجنسين قرابة 200 ألف مشترك على رأس العمل خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية. الأنشطة الأكثر نموا
وبلغ إجمالي عدد العاملين المسجلين في نشاط إصلاح المركبات والدراجات النارية نحو 411.501 عامل وعاملة، منهم 211.348 من الذكور و200.153 من الإناث، يلي ذلك نشاط التشييد الذي شهد تسجيل 383.785 عاملاً وعاملة، وبعده الصناعات التحويلية حيث بلغت 344.800 عامل مسجل في التأمينات من أصل مليونين و738.430 مشتركا في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة خلال تلك الفترة،
فيما بلغ إجمالي العاملين في مختلف الإنشطة والقطاعات 3 ملايين و915.247 عاملاً، وقد شهد هذا العام ارتفاع عدد العاملات من الإناث إلى 1.582.224 سيدة عاملة. التوزيع حسب المناطق
وبحسب البيانات ذاتها فإن فرص العمل في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية هي الأعلى مقارنة ببقية المناطق ويصل إجمالي العاملين في الرياض 1.724.737 أما في الشرقية فيصل عدد العاملين فيها إلى 704.381 عاملا مشتركا، وتعتبر هذه النسبة أعلى مقارنة بالربع نفسه من العام الذي سبقه ففي الربع الرابع من عام 2022 بلغ عدد العاملين المشتركين 2.581.415، أما هذا العام فقد بلغ 3915247، ويحظى القطاع الخاص بالحظ الأوفر من الطاقات العاملة من شباب المملكة. انخفاض البطالة
من جانب آخر كشف تقرير هيئة الإحصاء السعودية عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.4% في الربع الرابع عام 2023م، منخفضاً عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ومنخفضاً كذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.
هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع، أما بالنسبة للسعوديات فقد ارتفع معدل القوى العاملة منهم بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5%، وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6%.
asf
عدد العاملين المسجلين في نشاط إصلاح المركبات والدراجات = 411.501
نشاط التشييد= 383.785
الصناعات التحويلية = 344.800
إجمالي المشتركين في التأمينات= 3.915.247
المشتركون حسب المناطق:
الرياض= 1.724.737
المنطقة الشرقية= 704.381
معدل البطالة الإجمالي = 4.4%
معدل البطالة للسعوديين= 7.7%
معدل القوى العاملة للسعوديات= 35.5%
MENAFN01042024000089011017ID1108046574
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