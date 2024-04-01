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45 % زيادة بالعاملين في قطاع التجزئة وإصلاح المركبات

4/1/2024 11:23:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت بيانات حديثة أن إصلاح المركبات والدراجات النارية قد استحوذ على اهتمام الشباب السعودي ليس على مستوى الهواية فقط، بل حتى على مستوى العمل الذي حقق فيه هذا النشاط أعلى فرص وظيفية من بين الأنشطة الاقتصادية خلال العام الماضي.
واللافت في الأمر هو تقارب عدد العاملين من السيدات مع العاملين من الذكور في هذا المجال، وبحسب ما كشفت تقارير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع والأخير من عام 2023م، التي أوضحت أن تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية حظيت بالرصيد الأعلى نموا من بين الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل، حيث بلغ عدد العاملين في هذا المجال من الجنسين قرابة 200 ألف مشترك على رأس العمل خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.
الأنشطة الأكثر نموا
وبلغ إجمالي عدد العاملين المسجلين في نشاط إصلاح المركبات والدراجات النارية نحو 411.501 عامل وعاملة، منهم 211.348 من الذكور و200.153 من الإناث، يلي ذلك نشاط التشييد الذي شهد تسجيل 383.785 عاملاً وعاملة، وبعده الصناعات التحويلية حيث بلغت 344.800 عامل مسجل في التأمينات من أصل مليونين و738.430 مشتركا في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة خلال تلك الفترة،
فيما بلغ إجمالي العاملين في مختلف الإنشطة والقطاعات 3 ملايين و915.247 عاملاً، وقد شهد هذا العام ارتفاع عدد العاملات من الإناث إلى 1.582.224 سيدة عاملة.
التوزيع حسب المناطق
وبحسب البيانات ذاتها فإن فرص العمل في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية هي الأعلى مقارنة ببقية المناطق ويصل إجمالي العاملين في الرياض 1.724.737 أما في الشرقية فيصل عدد العاملين فيها إلى 704.381 عاملا مشتركا، وتعتبر هذه النسبة أعلى مقارنة بالربع نفسه من العام الذي سبقه ففي الربع الرابع من عام 2022 بلغ عدد العاملين المشتركين 2.581.415، أما هذا العام فقد بلغ 3915247، ويحظى القطاع الخاص بالحظ الأوفر من الطاقات العاملة من شباب المملكة.
انخفاض البطالة
من جانب آخر كشف تقرير هيئة الإحصاء السعودية عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.4% في الربع الرابع عام 2023م، منخفضاً عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ومنخفضاً كذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.
هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع، أما بالنسبة للسعوديات فقد ارتفع معدل القوى العاملة منهم بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5%، وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6%.
asf
عدد العاملين المسجلين في نشاط إصلاح المركبات والدراجات = 411.501
نشاط التشييد= 383.785
الصناعات التحويلية = 344.800
إجمالي المشتركين في التأمينات= 3.915.247
المشتركون حسب المناطق:
الرياض= 1.724.737
المنطقة الشرقية= 704.381
معدل البطالة الإجمالي = 4.4%
معدل البطالة للسعوديين= 7.7%
معدل القوى العاملة للسعوديات= 35.5%

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