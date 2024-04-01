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2489 سريرا مرتبطا بأجهزة مراقبة بالمستشفيات

4/1/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت عدد الأسرة بأجهزة مراقبة في المستشفيات بالمناطق 2489 سريرًا، وتصدرت الرياض بعدد الأسرة حيث سجلت 455 سريرًا، تلها مكة المكرمة 248 سريرًا، وجازان 207 أسرة، جاء ذلك حسب تقرير وزارة الصحة 2023.
أسرة ذكية
مرتبطة بأجهزة مراقبة أوضح استشاري الباطنية الدكتور أيمن عبدالغفور أن أجهزة المستشفيات المرتبطة بأجهزة مراقبة تكون تعمل بشكل لاسلكي ويوجد في السرير جهاز متصل بقسم التمريض حيث يمكنهم من متابعة حالة المريض والوظائف الحيوية وتوفر الجهد للكادر الطبي من خلال تقنيات المراقبة، وأجهزة الاستشعار عن بعد وصممت أيضًا لكي تسهل حركة المريض مع وجود أنظمة مراقبة التي تنبه الكادر التمريضي عند تحرك المريض ومغادرته السرير مع توفر حواجز الحماية ويستخدم أيضًا لكبار السن حيث أجهزة الاستشعار تراقب حالتهم وتستخدم هذه الأسرة في العناية المركزة.
الوصول للبيانات بشكل دقيق
وأكد أن هذه الأسرة تعتمد على نظام الحوسبة للوصول الى البيانات بشكل دقيق ومباشر بكفاءة وجودة عالية عبر نظام ذكي ومبتكر يطابق احتياجات المنشأة الطبية وأنماط العمل فيها بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية باستخدام التكنولوجيا الذكية. كذلك تمكن الكادر الطبي في غرفة الطبيب المشرف على المعلومات الخاصة بالمريض عبر جهاز الكمبيوتر الخاص مع توضيح كامل للبيانات والتنبيه في حال حدوث تدهور مفاجئ للحالة المرضية مثل قرب تعرضه لسكتة دماغية أو نوبة قلبية وما إلى ذلك من حالات طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري.
استخدام الأسرة المراقبة
وأضاف أن معظم هذه الاسرة تكون في العناية المركزة وتستخدم للحالات الحرجة وهناك بعض المستشفيات تستخدمها في الطوارئ ولكن ينقل لها الحالات الحرجة قبل التنويم، موضحًا أن وجود هذه الاسرة ساعد كثير في سرعة تحسن الحالة الصحية للمرضى المنومين نتيجة المتابعة الدقيقة لحالاتهم.
الرياض 455 سريرا
مكة المكرمة 248 سريرا
جازان 207 سريرا
المنطقة الشرقية 187 سريرا
المدينة المنورة 159 سريرا
حائل157 سريرا
الأحساء 145 سريرا
جدة 124 سريرا
القصيم120 سريرا
نجران 116 سريرا
عسير 101 سرير
الباحة 99 سريرا
الطائف 93 سريرا
الجوف 58 سريرا
بيشة 57 سريرا
الحدود الشمالية 56 سريرا
القنفذة 34 سريرا
حفر الباطن 13 سريرا
القريات لا يوجد أي سرير

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