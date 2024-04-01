2489 سريرا مرتبطا بأجهزة مراقبة بالمستشفيات

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- Al Watan) بلغت عدد الأسرة بأجهزة مراقبة في المستشفيات بالمناطق 2489 سريرًا، وتصدرت الرياض بعدد الأسرة حيث سجلت 455 سريرًا، تلها مكة المكرمة 248 سريرًا، وجازان 207 أسرة، جاء ذلك حسب تقرير وزارة الصحة 2023.
أسرة ذكية
مرتبطة بأجهزة مراقبة أوضح استشاري الباطنية الدكتور أيمن عبدالغفور أن أجهزة المستشفيات المرتبطة بأجهزة مراقبة تكون تعمل بشكل لاسلكي ويوجد في السرير جهاز متصل بقسم التمريض حيث يمكنهم من متابعة حالة المريض والوظائف الحيوية وتوفر الجهد للكادر الطبي من خلال تقنيات المراقبة، وأجهزة الاستشعار عن بعد وصممت أيضًا لكي تسهل حركة المريض مع وجود أنظمة مراقبة التي تنبه الكادر التمريضي عند تحرك المريض ومغادرته السرير مع توفر حواجز الحماية ويستخدم أيضًا لكبار السن حيث أجهزة الاستشعار تراقب حالتهم وتستخدم هذه الأسرة في العناية المركزة.
الوصول للبيانات بشكل دقيق
وأكد أن هذه الأسرة تعتمد على نظام الحوسبة للوصول الى البيانات بشكل دقيق ومباشر بكفاءة وجودة عالية عبر نظام ذكي ومبتكر يطابق احتياجات المنشأة الطبية وأنماط العمل فيها بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية باستخدام التكنولوجيا الذكية. كذلك تمكن الكادر الطبي في غرفة الطبيب المشرف على المعلومات الخاصة بالمريض عبر جهاز الكمبيوتر الخاص مع توضيح كامل للبيانات والتنبيه في حال حدوث تدهور مفاجئ للحالة المرضية مثل قرب تعرضه لسكتة دماغية أو نوبة قلبية وما إلى ذلك من حالات طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري.
استخدام الأسرة المراقبة
وأضاف أن معظم هذه الاسرة تكون في العناية المركزة وتستخدم للحالات الحرجة وهناك بعض المستشفيات تستخدمها في الطوارئ ولكن ينقل لها الحالات الحرجة قبل التنويم، موضحًا أن وجود هذه الاسرة ساعد كثير في سرعة تحسن الحالة الصحية للمرضى المنومين نتيجة المتابعة الدقيقة لحالاتهم.
الرياض 455 سريرا
مكة المكرمة 248 سريرا
جازان 207 سريرا
المنطقة الشرقية 187 سريرا
المدينة المنورة 159 سريرا
حائل157 سريرا
الأحساء 145 سريرا
جدة 124 سريرا
القصيم120 سريرا
نجران 116 سريرا
عسير 101 سرير
الباحة 99 سريرا
الطائف 93 سريرا
الجوف 58 سريرا
بيشة 57 سريرا
الحدود الشمالية 56 سريرا
القنفذة 34 سريرا
حفر الباطن 13 سريرا
القريات لا يوجد أي سرير
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