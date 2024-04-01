Tuesday, 02 April 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعي يكتب ملاحظات طبية بسرعة البرق

4/1/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) الأبحاث الجديدة تشير إلى أن (ChatGPT) قادرة على كتابة ملاحظات طبية أسرع بما يصل إلى 10 مرات من الأطباء البشريين، دون المساس بجودتها.
تأتي هذه النتائج من فريق في مستشفى جامعة أوبسالا وجامعة أوبسالا، بالتعاون مع مستشفى دانديريد ومستشفى جامعة بازل، سويسرا، في حين استخدم هذا المشروع حجم عينة صغير من ست حالات افتراضية فقط للمرضى، سيتابع مؤلفو الدراسة قريبًا بتقييم أكثر تعمقا لـ1000 سجل طبي أصيل للمرضى.
المزيد من الوقت
يوضح سايروس برودين، طبيب العظام والباحث في مستشفى جامعة أوبسالا، في بيان إعلامي، أن هذا سيسمح للأطباء بقضاء المزيد من الوقت مع مرضاهم((، مشيرًا إلى أنه لسنوات، تركز النقاش على كيفية تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وبفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنمذجة اللغوية، هناك الآن فرص للحد من العبء الإداري على المتخصصين في الرعاية الصحية)).
المهام الإدارية
تستهلك المهام الإدارية جزءًا كبيرًا من ساعات عمل الطبيب، وبالتالي تقلل من الوقت المخصص للاتصال بالمريض، وتسهم في وضع عمل أكثر إرهاقًا، الآن، ومع ذلك، أظهر الباحثون بنجاح أن نموذج الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) يمكنه كتابة ملاحظات طبية إدارية أسرع بما يصل إلى 10 مرات من الطبيب البشري دون المساس بأي جودة على الإطلاق. في الأصل، شرع الباحثون في تقييم جودة وفعالية أداة (ChatGPT) أثناء إنتاج ملاحظات السجل الطبي، تحقيقًا لهذه الغاية، استخدموا ست حالات افتراضية للمرضى تحاكي الحالات الحقيقية من حيث الهيكل والمحتوى.
خطوات التجربة
أولا، أنشأ أطباء العظام البشريون وثائق خروج لكل حالة. بعد ذلك، كان على (ChatGPT-4) إنشاء ملاحظات أيضا، تقع تقييمات الجودة اللاحقة ضمن اختصاص فريق خبراء مكون من 15 شخصًا غير مدركين لمصدر الوثائق، كمقياس ثانوي، قارن مؤلفو الدراسة أيضا الوقت اللازم لإنشاء المستندات. يلاحظ برودين: ((تظهر النتائج أن (ChatGPT-4) والملاحظات التي يولدها الإنسان قابلة للمقارنة من حيث الجودة بشكل عام، ولكن (ChatGPT-4) أنتجت وثائق التفريغ أسرع بعشر مرات من الأطباء. تفسيرنا هو أن نماذج اللغات الكبيرة المتقدمة مثل (ChatGPT-4) لديها القدرة على تغيير الطريقة التي نعمل بها مع المهام الإدارية في مجال الرعاية الصحية))، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير كبير على الرعاية الصحية، وأن هذا يمكن أن يكون بداية تطور مثير للغاية.
دراسة متعمقة
للمضي قدما، يخطط الباحثون لإطلاق دراسة متعمقة قريبًا، لقد جمعوا بالفعل 1000 سجل مريض طبي للمشروع الجديد. هدفهم الرئيسي هو استخدام (ChatGPT) في نهاية المطاف كوسيلة لإنتاج ملاحظات إدارية مماثلة في سجلات المرضى. سيكون هذا مشروعًا مثيرًا للاهتمام وكثيف الاستخدام للموارد يشمل العديد من الشركاء، ((يخلص برودين إلى أننا نعمل بالفعل بنشاط للوفاء بجميع متطلبات إدارة البيانات والسرية لبدء الدراسة)). نشرت الدراسة في مجلة Acta) Orthopaedica).
ما الذي يجب معرفته
(ChatGPT) هو نموذج لغوي متقدم، مصمم لفهم وتوليد نص يشبه الإنسان استنادًا إلى المدخلات التي يتلقاها.
يشير الذكاء الاصطناعي إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم مثل البشر.
يعتقد الباحثون أن التكنولوجيا يمكن أن تحرر الأطباء حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت مع مرضاهم.

MENAFN01042024000089011017ID1108046572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث