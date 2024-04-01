الذكاء الاصطناعي يكتب ملاحظات طبية بسرعة البرق

(MENAFN
- Al Watan) الأبحاث الجديدة تشير إلى أن (ChatGPT) قادرة على كتابة ملاحظات طبية أسرع بما يصل إلى 10 مرات من الأطباء البشريين، دون المساس بجودتها.
تأتي هذه النتائج من فريق في مستشفى جامعة أوبسالا وجامعة أوبسالا، بالتعاون مع مستشفى دانديريد ومستشفى جامعة بازل، سويسرا، في حين استخدم هذا المشروع حجم عينة صغير من ست حالات افتراضية فقط للمرضى، سيتابع مؤلفو الدراسة قريبًا بتقييم أكثر تعمقا لـ1000 سجل طبي أصيل للمرضى.
المزيد من الوقت
يوضح سايروس برودين، طبيب العظام والباحث في مستشفى جامعة أوبسالا، في بيان إعلامي، أن هذا سيسمح للأطباء بقضاء المزيد من الوقت مع مرضاهم((، مشيرًا إلى أنه لسنوات، تركز النقاش على كيفية تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وبفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنمذجة اللغوية، هناك الآن فرص للحد من العبء الإداري على المتخصصين في الرعاية الصحية)).
المهام الإدارية
تستهلك المهام الإدارية جزءًا كبيرًا من ساعات عمل الطبيب، وبالتالي تقلل من الوقت المخصص للاتصال بالمريض، وتسهم في وضع عمل أكثر إرهاقًا، الآن، ومع ذلك، أظهر الباحثون بنجاح أن نموذج الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) يمكنه كتابة ملاحظات طبية إدارية أسرع بما يصل إلى 10 مرات من الطبيب البشري دون المساس بأي جودة على الإطلاق. في الأصل، شرع الباحثون في تقييم جودة وفعالية أداة (ChatGPT) أثناء إنتاج ملاحظات السجل الطبي، تحقيقًا لهذه الغاية، استخدموا ست حالات افتراضية للمرضى تحاكي الحالات الحقيقية من حيث الهيكل والمحتوى.
خطوات التجربة
أولا، أنشأ أطباء العظام البشريون وثائق خروج لكل حالة. بعد ذلك، كان على (ChatGPT-4) إنشاء ملاحظات أيضا، تقع تقييمات الجودة اللاحقة ضمن اختصاص فريق خبراء مكون من 15 شخصًا غير مدركين لمصدر الوثائق، كمقياس ثانوي، قارن مؤلفو الدراسة أيضا الوقت اللازم لإنشاء المستندات. يلاحظ برودين: ((تظهر النتائج أن (ChatGPT-4) والملاحظات التي يولدها الإنسان قابلة للمقارنة من حيث الجودة بشكل عام، ولكن (ChatGPT-4) أنتجت وثائق التفريغ أسرع بعشر مرات من الأطباء. تفسيرنا هو أن نماذج اللغات الكبيرة المتقدمة مثل (ChatGPT-4) لديها القدرة على تغيير الطريقة التي نعمل بها مع المهام الإدارية في مجال الرعاية الصحية))، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير كبير على الرعاية الصحية، وأن هذا يمكن أن يكون بداية تطور مثير للغاية.
دراسة متعمقة
للمضي قدما، يخطط الباحثون لإطلاق دراسة متعمقة قريبًا، لقد جمعوا بالفعل 1000 سجل مريض طبي للمشروع الجديد. هدفهم الرئيسي هو استخدام (ChatGPT) في نهاية المطاف كوسيلة لإنتاج ملاحظات إدارية مماثلة في سجلات المرضى. سيكون هذا مشروعًا مثيرًا للاهتمام وكثيف الاستخدام للموارد يشمل العديد من الشركاء، ((يخلص برودين إلى أننا نعمل بالفعل بنشاط للوفاء بجميع متطلبات إدارة البيانات والسرية لبدء الدراسة)). نشرت الدراسة في مجلة Acta) Orthopaedica).
ما الذي يجب معرفته
(ChatGPT) هو نموذج لغوي متقدم، مصمم لفهم وتوليد نص يشبه الإنسان استنادًا إلى المدخلات التي يتلقاها.
يشير الذكاء الاصطناعي إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم مثل البشر.
يعتقد الباحثون أن التكنولوجيا يمكن أن تحرر الأطباء حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت مع مرضاهم.
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