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عناصر لتطوير أداء أصوات المؤذنين

4/1/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تنافس نحو 146 متسابقًا في مسابقة ((بلال))، لأجمل صوت في أداء الأذان، أكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل أن لجنة التحكيم في المسابقة، اعتمدت 5 بنود رئيسية لتقييم المتسابقين، وهي: جمال الصوت، الإبداع، ضبط الطبقة الصوتية، جمال اللحن، سلامة مخارج الحروف. وخصصت 20 درجة لكل بند، بإجمالي درجات 100، وتضمنت لجنة التحكيم 3 محكمين من ذوي الخبرة الواسعة في المجال.
الأذان والمقامات
شدد المضحي، على أن هناك علاقة كبيرة بين الأذان والمقامات، فالمقام بمثابة تعبير عن الحالة من الفرح والحزن والتأمل والانكسار والعاطفة، لذا نجد بعض المساجد التي تعتمد في آذانها على ثقافة ودراية، تبدأ لكل صلاة بمقام محدد، فعلي سبيل المثال صلاة الفجر تكون بأذان من مقام ((الراست))، ذلك أن الراست طابعه استبشار، وحينما يختم يومه في صلاة العشاء يختمها بأذان من مقام الحجاز أو الصبا توديعًا وحزنًا لهذا اليوم الذي سيغادرنا، وبعض المساجد حريصة كل الحرص على هذا التنوع في المقامات، ليعطي كل فريضة حسها في الأذان، وليتأثر من خلالها المستمع.
خارطة طريق
رسم خبيران في الصوتيات والطبقات الصوتية، والمقامات، وهما: المهندس خليل المويل، وصابر المضحي، خارطة طريق لتطوير الأداء في صوت المؤذن، وتكونت الخارطة من 6 عناصر رئيسية، وهي:
01 - يتطلب امتلاك مخزون سماعي كبير، فالأذن تخزن كل ما تسمع في العقل الباطن، وهو أشبه بـ((الكتاب))، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وعند الاستماع إلى مؤذنين من مختلف الألوان، كلما كسب المؤذن مهارة وتطور في الأداء.
02 - ضرورة معرفة مساحة صوتك، وكيفية استخدامه في مختلف الطبقات.
03 -الاعتماد على بعض العادات كالنوم الكافي، واختيار الطبقة المناسبة، وممارسة الرياضة اليومية، التي تساعد على إطالة النفس، بالإضافة إلى الأطعمة الصحية والبيئة المناسبة.
04 -الانخراط في البرامج التدريبية المتخصصة، التي من شأنها الإسهام في تطوير صوت المؤذنين، وهي: التدرب على مخارج الحروف، فهي تساعد بشكل كبير على جودة الأداء الصوتي وجمال سماعها.
05 -الالتحاق بدورات وتدريبات الأداء الصوتي ((الفوكاليز))، فهي تساعد على زيادة مساحة الصوت وزيادة قوته.
06 -إتقان تلاوة القرآن الكريم، وأحكام التجويد، إذ إن ذلك ينعكس إيجابا على المؤدي للأذان، ويصبح أكثر إتقانًا.
التنفس والحنجرة
أضاف المويل، أن الأذان، هو أداء صوتي، وهناك أصوات أذان جاذبة، ومتنوعة، وبمقامات مختلفة في بعض مساجد الدول، وكل منطقة لها طريقة معينة في الأذان، كمقام الحجاز في بعض المناطق والدول، فهو يتصف بالروحانية والشجن، وهناك دول لها أساليب أدائية كاستخدام مقام البياتي بأسلوب مقام الدشت، مشددًا على ضرورة التنفس، وإجراء تمارين تنفس، للوصول إلى أداء جيد، وتمارين معينة لتطوير الحنجرة من أسفل الحنجرة في الحلق إلى الشفتين.

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