Tuesday, 02 April 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيف 146 متورطا بالفساد - جريدة الوطن السعودية

4/1/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر مارس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1657) جولة رقابية، والتحقيق مع (239) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، التعليم، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (146) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال).
ويجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

MENAFN01042024000089011017ID1108046567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث