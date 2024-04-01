أطعمة يجب تجنبها في السحور

(MENAFN
- Al Watan) الأطعمة المقلية والدهنية
تسبب هذه الأطعمة حرقة المعدة، وتفاقم ارتجاع الأحماض والالتهابات، وهي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السعرات الحرارية، لذلك من الشائع أن يزيد وزن الكثيرين خلال شهر رمضان.
الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة
هذه الأطعمة، مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والحبوب، توافر الرضا لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط، وهي منخفضة العناصر الغذائية الأساسية، ولذلك فإن تناولها في السحور لن يكون مفيدًا.
الطعام المالح
عدم توازن مستويات الصوديوم في الجسم يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب الأطعمة المالحة أو شديدة التتبيل، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا في وجبة السحور.
المشروبات التي تحتوي على الكافيين
تحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة، وغيرها على نسبة عالية من الكافيين، وإذا استهلكها الصائم أثناء السحور، فإنها يمكن أن تترك الصائم عطشانًا طوال اليوم.
السكريات البسيطة
تناول الحلويات، وعلى الرغم من أن هذه الحلويات مليئة بالطاقة ((أي السعرات الحرارية))، إلا أنها لا تبقيك نشيطًا طوال اليوم، بل إنها غالبًا ما تجعلك تشعر بالخمول بشكل لا يصدق بعد ساعة أو ساعتين فقط من السحور.
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