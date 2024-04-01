Tuesday, 02 April 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطعمة يجب تجنبها في السحور

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) الأطعمة المقلية والدهنية
تسبب هذه الأطعمة حرقة المعدة، وتفاقم ارتجاع الأحماض والالتهابات، وهي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السعرات الحرارية، لذلك من الشائع أن يزيد وزن الكثيرين خلال شهر رمضان.
الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة
هذه الأطعمة، مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والحبوب، توافر الرضا لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط، وهي منخفضة العناصر الغذائية الأساسية، ولذلك فإن تناولها في السحور لن يكون مفيدًا.
الطعام المالح
عدم توازن مستويات الصوديوم في الجسم يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب الأطعمة المالحة أو شديدة التتبيل، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا في وجبة السحور.
المشروبات التي تحتوي على الكافيين
تحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة، وغيرها على نسبة عالية من الكافيين، وإذا استهلكها الصائم أثناء السحور، فإنها يمكن أن تترك الصائم عطشانًا طوال اليوم.
السكريات البسيطة
تناول الحلويات، وعلى الرغم من أن هذه الحلويات مليئة بالطاقة ((أي السعرات الحرارية))، إلا أنها لا تبقيك نشيطًا طوال اليوم، بل إنها غالبًا ما تجعلك تشعر بالخمول بشكل لا يصدق بعد ساعة أو ساعتين فقط من السحور.

MENAFN01042024000089011017ID1108046562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث