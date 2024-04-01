الآيزو لتآلف عنيزة

(MENAFN
- Al Watan) حصلت جمعية ((تآلف)) لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بمحافظة عنيزة، على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة (IOS 9001:2015)، وذلك تتويجًا لجهودها في تطبيق نظام الجودة واستيفاء متطلباته، التي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.
من جانبها، أوضحت مسؤولة الجودة بالجمعية، ميعاد البدراني، أن حصول الجمعية على هذه الشهادة العالمية يؤكد تطبيقها لأفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محليًا ودوليًا، مما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مضيفة: إن نظام إدارة الجودة يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيدين بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.
وأشارت البدراني، إلى أن العمل الجاد لفريق الجمعية ومهنيته وموقفه الإيجابي كان له دور فعال في تحقيق الأهداف المنشودة، مهنئة منسوبي الجمعية بهذا الإنجاز الذي يعتبر تتويجًا لجهودهم وعطائهم المستمر وتعاونهم الدائم. يذكر أن تحقيق جمعية ((تآلف)) لهذه الشهادة جاء من خلال تبنيها سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية متوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية بما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.
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