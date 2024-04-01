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الآيزو لتآلف عنيزة

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت جمعية ((تآلف)) لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بمحافظة عنيزة، على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة (IOS 9001:2015)، وذلك تتويجًا لجهودها في تطبيق نظام الجودة واستيفاء متطلباته، التي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.
من جانبها، أوضحت مسؤولة الجودة بالجمعية، ميعاد البدراني، أن حصول الجمعية على هذه الشهادة العالمية يؤكد تطبيقها لأفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محليًا ودوليًا، مما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مضيفة: إن نظام إدارة الجودة يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيدين بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.
وأشارت البدراني، إلى أن العمل الجاد لفريق الجمعية ومهنيته وموقفه الإيجابي كان له دور فعال في تحقيق الأهداف المنشودة، مهنئة منسوبي الجمعية بهذا الإنجاز الذي يعتبر تتويجًا لجهودهم وعطائهم المستمر وتعاونهم الدائم. يذكر أن تحقيق جمعية ((تآلف)) لهذه الشهادة جاء من خلال تبنيها سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية متوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية بما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.

MENAFN01042024000089011017ID1108046561

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