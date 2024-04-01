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العشر الأواخر ليال مباركه

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) شهر رمضان كله خير ورحمة مغفرةوعفو منه عز وجل لعباده و خلقه اللذين يرجون عفوه ورضوانه حيث يختار الله تعالى كل ليله عتقائه من النار الفائزون بالجنه بإذنه سبحانه وتعالى، هنيئا للفائزين بهذا الخير.شهر رمضان خير الشهور وأفضلها، والعشر الأواخر هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه فهي الفضل والخير، ومن فضل هذه الليالي (ليلة القدر)، إن وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ويرجح أنها في إحدى الليالي الوترية /ليلة القدر ليلة مباركة اختصها العلي القدير بخصائص عظيمة وميزها بمزايا كبيرة فهي افضل ليلة على الإطلاق. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (تحرو ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) وقال المولى عز وجل إنها ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر هي أعظم وأشرف الليالي، قال سبحانه وتعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ليلة انزل الله فيهاالقرآن العظيم فيجب على المسلمين الاجتهاد فيها بالصلاة وتلاوة القرآن والصدقات والدعاء، الاستغفار وذكر الله وصلة الأرحام وغير ذلك من العبادات وهي كثيرة
... وقالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان) يجاور بمعنى يعتكف في العشر الأواخر من رمضان رجاء هذه الليله يقومها ويجتهد فيها. ان من قام الليالي العشر أدرك هذه الليله لأنها لاتخرج عنها، لكن الصواب ان موعدها يتنقل في الليالي الوتريه (21-23-25-27-29).
على المسلم أن يجتهد في هذه الليالي العشر وأن يستكثر من قول ( اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني) لأن النبي صل الله عليه وسلم قال لعائشة لما سألته ماذا أقول /قال صلى الله عليه وسلم قولي( اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني) .
عن عائشة رضي الله عنها قالت( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلنا العشر الأخيره من رمضان شد مأزره ،وأحيا ليله ، وأيقظ أهله )
تعد العشر الأواخر فرصه سانحه لكل مسلم للتقرب من الله تعالى وطلب العفو والمغفره والعتق من النار له ولوالديه ولأهل بيته وذريته وأن يشمل المسلمين كافه ،فهي ايام مباركه لإجابة الدعاء .
إن قيام الليل ( صلاة التهجد في هذه الليالي العشر لها فضلها العظيم ، وقراءة القرآن والاجتهاد في العبادات كافة من صدقة ومساعدة المحتاجين وتسامح وصلة الأرحام تقربنا الى الله الكريم طمعاً فيما عنده سبحانه) .
أسأل الله أن يكتبنا من عتقائه ويعفو عنا ويتقبل منا ووالدينا صالح الأعمال، ولمن لهم حق علينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين .

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