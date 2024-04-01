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توصيل فائق بسرعة الصواريخ

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة سبيس إيبوك الصينية لتصنيع الصواريخ، أنها تعمل مع منصة تاوباو للتسوق عبر الإنترنت، التابعة لشركة علي بابا لتصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات توصيل فائقة السرعة، قد تصل بحمولتها إلى أماكن مختلفة في العالم في ساعة واحدة فقط.
وقالت الشركة في إشعار نشرته على حسابها الرسمي على منصة ((وي تشات)) للتواصل الاجتماعي إن المشروع في مراحل تجريبية مبكرة، ويهدف إلى تطوير صاروخ يمكنه حمل ما يصل إلى عشرة أطنان من البضائع في حاوية سعتها 120 مترًا مكعبًا.
وستجري الشركة اختبارات استخدام الصواريخ في خدمات التوصيل في المستقبل القريب، لكنها أشارت إلى أن تحقيق أهدافها لن يكون سهلاً على المدى القصير.

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