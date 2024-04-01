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الموت يفجع سيرين عبدالنور

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت النجمة سيرين عبدالنور، عن وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض.
وفاجأت النجمة اللبنانية متابعيها على تطبيق إنستجرام بالخبر الحزين، الذي أعلنت عنه من خلال صورة تجمعها بوالدتها خلال تلقيها العلاج في المستشفى، وبدت الراحلة بملامح مختلفة بعدما تساقط شعرها بسبب الكيماوي، وهو ما شكل صدمة للكثير من محبي سيرين.
واكتفت سيرين بالإعلان عن رحيل والدتها ووداعها بعبارة ((إلى اللقاء يا أمي))، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على تداول الصورة، ومواساة الفنانة اللبنانية وعائلتها.
وتفاعل النجوم والجمهور مع الخبر الحزين ووجهوا من خلال موقع ((إكس)) تغريدات عبروا من خلالها عن حزنهم، متمنين لسيرين وأسرتها السكينة والصبر في مصابهم الصعب.
وكتب الإعلامي نيشان: ((أُعَزّي الصديقة النجمة سيرين عبد النور بوفاة والدتها، لحظات صعبة وموعد القدر هذا مُرّ وقاهر صَبَّرك الله سيرين. البقاء لله)).

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