الموت يفجع سيرين عبدالنور

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت النجمة سيرين عبدالنور، عن وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض.
وفاجأت النجمة اللبنانية متابعيها على تطبيق إنستجرام بالخبر الحزين، الذي أعلنت عنه من خلال صورة تجمعها بوالدتها خلال تلقيها العلاج في المستشفى، وبدت الراحلة بملامح مختلفة بعدما تساقط شعرها بسبب الكيماوي، وهو ما شكل صدمة للكثير من محبي سيرين.
واكتفت سيرين بالإعلان عن رحيل والدتها ووداعها بعبارة ((إلى اللقاء يا أمي))، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على تداول الصورة، ومواساة الفنانة اللبنانية وعائلتها.
وتفاعل النجوم والجمهور مع الخبر الحزين ووجهوا من خلال موقع ((إكس)) تغريدات عبروا من خلالها عن حزنهم، متمنين لسيرين وأسرتها السكينة والصبر في مصابهم الصعب.
وكتب الإعلامي نيشان: ((أُعَزّي الصديقة النجمة سيرين عبد النور بوفاة والدتها، لحظات صعبة وموعد القدر هذا مُرّ وقاهر صَبَّرك الله سيرين. البقاء لله)).
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