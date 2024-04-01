Tuesday, 02 April 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أزالت دهونها فماتت بخطأ طبي

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) توفيت سيدة صينية تبلغ من العمر 43 عاما، أثناء إجراء عملية تجميلية لإزالة الدهون بسبب الإهمال الطبي، ما شكل صدمة للكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.
كانت أم لثلاثة أطفال، ولقبها تشانغ، من مقاطعة آنهوي في شرق الصين، تخضع لعملية شفط الدهون في إحدى العيادات الطبية المحلية للتجميل، وفقًا ساوث تشاينا مورنينج بوست.
وأُدين الموظفون بتجاهل التنبيهات الصادرة عن معدات المراقبة لمدة 16 دقيقة. وذكرت صحيفة جيمو نيوز أنه عندما أصيبت تشانغ بسكتة قلبية، لم يتم استدعاء سيارة الإسعاف لمدة 33 دقيقة.
وخضعت تشانغ، التي كان طولها 158 سم ووزنها 60 كلجم، للعملية القاتلة في 7 يناير الماضي.
وقال زوجها بانغ إن موظفي العيادة أقنعوا زوجته بإجراء العملية أثناء وجوده في رحلة عمل.
وكانت تشانغ، التي أرادت أن تصبح أنحف، قد طلبت موافقة زوجها على إجراء العملية لكنه رفض بشدة محاولا إقناعها أنها لا تعاني من أي دهون في جسمها، ونجح في إقناعها بعدم إجراء الجراحة.
ومع ذلك، علم بانغ لاحقًا من المحادثات على WeChat، أن الموظفين في العيادة استمروا في الضغط على زوجته لإقناعها بإجراء الجراحة أثناء سفره في رحلة عمل، وأن عملية إزالة الدهون من بطنها وخصرها بسيطة وآمنة وستجعلها أجمل.
بدأت العملية في الساعة 10.15 صباح يوم 7 يناير الماضي، وبعد أن فقدت تشانغ كل الإحساس في بطنها وخصرها تحت التخدير الموضعي، أصدرت شاشة تخطيط القلب تنبيهًا.
تُظهر لقطة شاشة من كاميرا مراقبة عاملين طبيين يقومان بفحص الشاشة، التي يفترض أنها معطلة، بينما يواصل الطبيب إجراء الجراحة لتشانغ التي ترقد ووجهها للأسفل على طاولة العمليات.
وبالرغم من عدم معرفة ما حدث في غرفة العمليات، أدرك العاملون الطبيون أن تشانغ أصيبت بنوبة قلبية وحاولوا إنعاشها.
وفي الساعة 11.41 صباحًا، اتصلت العيادة بسيارة الإسعاف، وتم التأكد من وفاتها في وقت لاحق.

MENAFN01042024000089011017ID1108046555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث