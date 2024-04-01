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%7.1 نموا سنويا بقطاعات التجارة الإلكترونية

4/1/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما قدرت ورشة متخصصة، بعنوان: ((سلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية))، بتنظيم من لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، معدل النمو السنوي للإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية في المملكة في 5 قطاعات تجارية متنوعة، وهي: (الإلكترونيات والإعلام، والأزياء، والمواد الغذائية والعناية الشخصية، والألعاب والهوايات، والأثاث والأجهزة المنزلية) بـ 7.1%، والنصيب الأكبر لقطاعي الإلكترونيات والإعلام والأزياء، أوصت الورشة، بتأسيس جمعية تعاونية متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأحساء، لاحتضان الأفراد من سائقين وملاك ناقلات وشاحنات وبرادات، وتصحيح أوضاع التسويق.

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