%7.1 نموا سنويا بقطاعات التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) فيما قدرت ورشة متخصصة، بعنوان: ((سلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية))، بتنظيم من لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، معدل النمو السنوي للإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية في المملكة في 5 قطاعات تجارية متنوعة، وهي: (الإلكترونيات والإعلام، والأزياء، والمواد الغذائية والعناية الشخصية، والألعاب والهوايات، والأثاث والأجهزة المنزلية) بـ 7.1%، والنصيب الأكبر لقطاعي الإلكترونيات والإعلام والأزياء، أوصت الورشة، بتأسيس جمعية تعاونية متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأحساء، لاحتضان الأفراد من سائقين وملاك ناقلات وشاحنات وبرادات، وتصحيح أوضاع التسويق.
MENAFN01042024000089011017ID1108046554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.