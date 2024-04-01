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تبرعات جود الإسكان تتجاوز 661 مليون ريال

4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت قيمة التبرعات عبر حملة جود الإسكان لأكثر من 668 مليون ريال والتي تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسر الأكثر احتياجا.
حيث وصل الهدف المحقق من توفير الوحدات في عموم مناطق المملكة لأكثر من 3600 وحدة سكنية من إجمالي المستهدف الذي يقدر بـ10 آلاف و735 وحدة سكنية في مختلف المناطق.

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