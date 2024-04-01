تبرعات جود الإسكان تتجاوز 661 مليون ريال

تبرعات جود الإسكان تتجاوز 661 مليون ريال
التاريخ
4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) وصلت قيمة التبرعات عبر حملة جود الإسكان لأكثر من 668 مليون ريال والتي تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسر الأكثر احتياجا.
حيث وصل الهدف المحقق من توفير الوحدات في عموم مناطق المملكة لأكثر من 3600 وحدة سكنية من إجمالي المستهدف الذي يقدر بـ10 آلاف و735 وحدة سكنية في مختلف المناطق.
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