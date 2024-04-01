Tuesday, 02 April 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استحالةُ إرجاع التضخُّم إلى ما دون عتبة 2%

4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حينما ابتُلي العالَم بمَوجةِ التضخُّمِ في العام 2021 بُعيد أزمة كوفيد، سادَ اعتقادٌ لدى مُحافظي البنوك المركزيّة الأساسيّة في العالَم، وعلى رأسهم محافظ الاحتياطيّ الفيدراليّ الأميركيّ جيروم باول، وعند كثيرٍ من الاقتصاديّين المتأثّرين بتأويلٍ معيّن للنظريّة الاقتصاديّة الكينزيّة، أنّ التضخُّمَ سيكون مؤقّتاً، وأنّ الأسعار ستَرجع إلى سابق عهدها بمجرّد انتفاء الأسباب التي أدَّت إلى ارتفاعها، والتي جرى حَصْرُها في الاضْطرابات التي عرفتها سلاسل التوريد العالَميّة نتيجةً للإنسدادات التي شهدتها أهمّ الاقتصادات المُنتِجة والمُصدِّرة في العالَم (وعلى رأسها الصين) بسبب جائحة كوفيد، ثمّ بسبب الغزو الروسيّ لأوكرانيا والعواقب التي ترتّبت عنه على مستوى تزويد الأسواق العالميّة بالسلع الأساسيّة التي يُصدّرها هذان البلدان إلى الخارج.
لقد تجاهلوا، أو بالأحرى فضّلوا أن يتجاهلوا، الأثرَ الذي كان مُتوقّعاً أن يَنتجَ عن كمّ النقود التي تمّ ضخُّها في الاقتصاد العالمي عقب الجائحة من أجل التخفيف من حدّة الانكماش المترتّب عن إغلاق الاقتصاد، والسرعة الكبيرة التي تمّ بها هذا الضخّ. لقد كان الأمرُ أشبه باستهلاكِ جرعاتٍ زائدة من المنشّطات. تبنّت بنوكٌ مركزيّة عدّة عبر العالَم عقب الجائحة برامج كبيرة للتيسير النقدي من أجل تمويل الإنفاق الحكومي عبر شراء السندات الحكوميّة، وقامت بذلك بإغراق اقتصاداتها الوطنيّة بآلاف المليارات من عُملاتها. لكنْ في حالة الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي اللذَيْن يملكان عملاتٍ يتمُّ تداوُلُها عالَميّاً من أجل تسوية المُعاملات التجاريّة الدوليّة، فإنّ الاقتصادَ العالمي هو الذي تمَّ إغراقُه بآلاف المليارات من الدولارات واليوروهات. لقد قامَ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوحده بضخِّ ما يزيد على أربعة آلاف مليار دولار في الاقتصاد بين آذار/ مارس 2020 وآذار/ مارس 2022، منها ثلاثة آلاف مليار دولار تمّ ضخّها في الفترة القصيرة جدّاً بين شهرَيْ آذار/ مارس وحزيران/ يونيو 2020. وبذلك، وصلَ إجمالي الأصول التي بحوزة البنك المركزي الأميركي إلى ما يقرب من تسعة آلاف مليار دولار في أيّار/ مايو 2022.
إلى جانب ذلك، أَقدمت البنوكُ المركزيّة على خَفْضِ أسعار الفائدة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في التاريخ، بحيث أَصبحت أسعارُ الفائدة الاسميّة سالِبة في كثيرٍ من الاقتصادات المُتقدّمة (الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والمَملكة المتّحدة واليابان...). وقد أفضى هذا إلى مَوجةٍ هائلة من الاقتراض من الأُسر والشركات على حدّ سواء أدّت إلى ارتفاعاتٍ صاروخيّة في أسعار الأصول الماليّة (الأسهم) وأسعار المنازل، إذ عرفَ الكثير من البلدان عبر العالَم فقّاعات عقاريّة تُنذر بانفجارِ أزمةٍ تُشبه الأزمةَ العقاريّة التي عرفتها الولاياتُ المتّحدة خلال صيف العام 2007. ولم يكُن انتقالُ هذه الفقّاعة إلى سوق السلع الأساسيّة إلّا مسألة وقت، حيث باتت كلُّ هذه السلع اليوم تُتداوَل في البورصات العالَميّة من خلال ما يُسمّى بالعقود الآجلة (مشتقّات ماليّة)، وتَخضع للمُضاربات مثلها مثل باقي الأصول؛ فانتقلَ بذلك ارتفاعُ الأسعار من الأسواق الماليّة إلى أسواق السلع الأساسيّة (الاقتصاد الحقيقي) ليَخلق بذلك تضخُّماً بالمعنى المُتعارَف عليه في عِلم الاقتصاد، وهو ارتفاع المستوى العامّ للأسعار الذي يُقاس من خلال مؤشِّر أسعار المُستهلِك الذي يُحسب انطلاقاً من سلّة السلع التي تُمثِّل استهلاكَ الأسر. ولو كانت أسعار المنازل جزءاً من هذا المؤشّر، لكنّا تحدّثنا عن التضخُّم قَبل سنواتٍ عدّة من الآن.
مُهمَّة مُستحيلة في أميركا
بعدما تيقَّنَ مُحافظو البنوك المركزيّة في الاقتصادات المتقدّمة من أنّ التضخُّم ليس مؤقّتاً، وأنّ المشكلة أعمق من مسألة سلاسل التوريد (التي تجاوَزت مشكلاتها سريعاً وأعادت تنظيمَ نفسها بمجرّد عودة الاقتصاد الصيني من الإغلاق) أو الحرب الروسيّة في أوكرانيا (حيث عادت السلع الروسيّة والأوكرانيّة تزوِّد الأسواقَ العالَميّة)، أَوقفتِ المصارفُ المركزيّة برامِجَها للتيسير النقدي وأَقدمت على سلسلةٍ من رفْع أسعار الفائدة التي وصلتْ في الولايات المتّحدة إلى 5.5 % حاليّاً بعدما كانت أقلَّ من الصفر.
لقد قرَّر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ألّا يُعوِّض السندات الحكوميّة التي تَصل إلى آجالِ استحقاقها بشراء سنداتٍ جديدة من أجل خفْضِ إجمالي الأصول التي بحوزته، ونَجح إلى الآن في خفْضِ ميزانيّته إلى حوالى سبعة آلاف وستمئة مليار دولار. لكنْ ولأنّ جزءاً كبيراً من السندات (سواء الحكوميّة أم سندات الرهون العقاريّة) التي يحوزها الاحتياطي لن يتمّ استحقاقها إلّا بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن، فإنّ الوتيرة التي سيستمرّ بها البنكُ المركزي في خفْض ميزانيّته ستكون بطيئة للغاية. وبالتالي، فإنّ الجزءَ الأكبر من النقود التي تمَّ ضخُّها في الاقتصاد بعد جائحة كوفيد ستبقى معنا ولن يتمكّن الاحتياطي الفيدرالي من امتصاصها وخفْض المعروض النقدي إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة. لا يبقى إذن إلّا التعويل على أسعار الفائدة المُرتفعة من أجل التأثير في المعروض النقدي من خلال كبْحِ جماح الاقتراض؛ لكن يبدو أنّها عاجزة عن إنتاج هذا الأثر إلى الآن، فمؤشِّر الكتلة النقديّة M2 لا يزال مُرتفعاً بشكلٍ كبير، وقد تجاوَزَ عشرين ألف مليار دولار في آخرِ إحصاءٍ يَرجع إلى شهر كانون الثاني/ يناير 2024.
ما من شكٍّ في أنّ التضخُّمَ على أساسٍ سنويّ في الولايات المتّحدة قد انخفضَ بشكلٍ كبير بفضل كلّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها إلى الآن، وقد تراجَعَ إلى نسبة 3.1% في كانون الثاني/ يناير 2024 بعدما كان قد وصلَ إلى نسبة 9.1% خلال شهر حزيران/ يونيو من العام 2022. لكنّ التضخُّم الأساسي (الذي يَستثني الطّاقةَ والغذاء المعروفَيْن بتقلّباتهما السعريّة) قد بقي عند مستوى 3.9% في كانون الثاني/ يناير 2024 مُظهراً بعضاً من الصمود. وهذا الذي دفعَ البنك المركزي الأميركي إلى مزيدٍ من الحَذَرِ قَبل الإقدام على خفْضِ أسعار الفائدة، وأبدى بعض أعضائه تخوُّفاً من الإقدام على خطوة الخفْض بشكلٍ مبكّر قَبل التأكُّد من أنّ التضخُّم الأساسي يتّجه بشكلٍ مُستدام وموثوق إلى ما دون عتبة 2% التي تُعَدّ هدفاً تاريخيّاً للاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزيّة كثيرة أخرى تَسير على خطاه (المركزي الأوروبي أنموذجاً).
ثمّة عددٌ من الاعتبارات التي قد تَجعل إرجاع التضخُّم الأساسي إلى ما دون نسبة 2% مهمّة مستحيلة في الولايات المتّحدة كما في غيرها من البلدان، أقلّه في الأمد المتوسّط. وهذا الذي دَفَعَ ببعض الاقتصاديّين في كلٍّ من الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي للدعوة إلى رفْع نسبة التضخُّم المُستهدَفة من 2 % حاليّاً إلى مستوى 4 % من أجل تخفيف السياسة النقديّة المتشدّدة التي تنتهجها البنوكُ المركزيّة والحيلولة دون القذْف بالاقتصادات إلى الانكماش.
الاعتبار الأساسي في اعتقادي يتمثّل في عجْز البنوك المركزيّة في الوقت الرّاهن عن التأثير بشكلٍ كبير في حَجْم المعروض النقدي. ويَرجع ذلك من جهة إلى الوتيرة البطيئة التي تُصفّي بها البنوكُ المركزيّة حيازاتها من السندات الحكوميّة بالنّظر إلى آجالِ استحقاقها. ومن جهة أخرى إلى عدم الرغبة أو الاستعداد لرفْع أسعار الفائدة إلى مستوياتٍ أكبر من المستويات الحاليّة بسبب تخوّفها من جرّ النشاط الاقتصادي نحو الانكماش، وأيضاً لسببٍ آخر يتعلّق بالمستويات المُرتفعة وغير المسبوقة لمديونيّة الدول (تجاوَزت نسبة 100 % من النّاتج الإجمالي المحلّي في بعضها) والشركات، ومن شأن أيّ ارتفاعٍ آخر لأسعار الفائدة أن يؤدّي إلى وصول خدمة الدّين إلى مستوياتٍ تَعجز بسببه الحكوماتُ والشركاتُ عن الوفاء بالتزاماتها الماليّة، ما سيَعصف بالاقتصادات ويُدخلها في أزمةِ دَيْنٍ ستتحوَّل إلى أزمةٍ ماليّة تنتقل سريعاً إلى كامل الاقتصاد الحقيقي.
ثمّ هناك اعتبارات أخرى يشير إليها بعض الاقتصاديّين، ويهمّني في هذا السياق أن أشير إلى اعتبارَيْن اثنَيْن فقط، لأنّ المجال لا يتّسع للخَوض في كلّ الاعتبارات والأسباب التي من شأنها أن تحدّ من الأثر الانكماشي للسياسات النقديّة المتشدّدة، وأن تؤجِّج على العكس من ذلك من التضخُّم. وأولى هذه الاعتبارات يتعلّق بديناميّة الرجوع عن العَوْلَمة التي تبدو مَعالِمُها أكثر وضوحاً الآن في كلّ أرجاء العالَم، والتي تتمثّل في نهْج الكثير من البلدان المتقدّمة والنامية على حدّ سواء لسياساتٍ تجاريّة حمائيّة انعكست مؤخّراً على الرفع من الرسوم الجمركيّة على السلع الوافِدة من الخارج. ومن شأن هذا أن يَرفع تكلفة السلع الجاهزة المُستورَدة على المُستهلِكين، كما من شأنه أيضاً أن يَرفع أسعار السلع المصنَّعة محليّاً التي تدخلُ في إنتاجها سلع وسيطة أو موادّ أوّليّة يتمّ استيرادها من الخارج.
أمّا الاعتبار الثاني فيتعلّق بالتحوُّل الطّاقي الذي ينتظر العالَم من أجل الحدّ من الانبعاثات الكربونيّة ومُواجهة التغيُّرات المناخيّة التي أصبحت تُهدِّد الأمنَ المناخي والاجتماعي في العالَم، حيث ستقود الأزمة المناخيّة التي نشهدها إلى زيادةِ أعداد اللّاجئين المناخيّين في العالَم بسبب الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر بحيث ستغرق بعض الجُزر والمُدن، هذا فضلاً عن كلّ المشكلات البيئيّة الأخرى التي نقرأ عنها باستمرار في الصحف أو يتداولها الإعلام والفضائيّات.
يقتضي التحوُّلُ الطّاقي إلى الطّاقات النظيفة أو المتجدّدة القيامَ باستثماراتٍ كبرى من أجل إنتاج الطّاقة بفضل المصادر المتجدّدة مثل طاقة الشمس أو الرياح أو حركة المياه في الأنهار، إضافة إلى الطّاقة الحراريّة في جوف الأرض وحركة الأمواج في البحار والمحيطات. وتُعَدّ كلّ هذه الطّاقات مكلّفة مُقارَنةً بالطّاقات الأحفوريّة (النفط والغاز الطبيعي والفَحم)، ومُستهلِكة لكثيرٍ من المعادن الاستراتيجيّة (النحاس، النيكل، الكوبالت، اللّيتيوم) التي سيزيد عليها الطّلب في العالَم. كما يتطلّب التحوّل الطّاقي الاستثمارَ في وسائل النَّقل التي تعمل على الكهرباء مثل السيّارات الكهربائيّة التي لا تزال أسعارها مرتفعة جدّاً مُقارَنةً بالسيّارات ذات المُحرّك الحراري. وكلّ هذا من شأنه أن يرفع من فاتورة الطّاقة بالنسبة إلى الأُسر والشركات، ويزيد من تكلفة التنقّل ونقْل السلع، ما له أثر تضخُّمي لافت.
في الختام يمكن القول إذاً إنّه من المرجّح أن يبقى التضخّمُ الأساسي فوق العتبة المُستهدَفة لسنواتٍ طويلة لاحِقة قَبل أن يرجع إلى ما دون الرقم السحري لـ 2 % بشكلٍ مُستدام.
*كاتب ومُترجِم مغربيّ
* ينشر بالتزامن مع دورية افق

MENAFN01042024000089011017ID1108046548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث