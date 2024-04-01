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عسير الأعلى في معدل هطول الأمطار لليوم الثاني

4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت منطقة عسير هطول أمطارٍ غزيرة، بلغت 126.0 ملم في محافظة تنومة، كأعلى معدلٍ تسجله لليوم الثاني على التوالي بين مناطق المملكة، وسجّلت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي 9 مناطق شهدت هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، فيما سجّلت النماص 110.2 ملم، وشعب أحمد بالمجاردة 109.2 ملم، ومطار أبها 68.5 ملم، وبني عمر بالنماص 67.2 ملم.
87 محطة
وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت 87 محطة رصد، هطول أمطارٍ متفاوتة خلال الأحد والاثنين في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، نجران، الباحة).
جريان السيول
هطلت أمس أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، في حين كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، فيما تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
معدلات لهطول الأمطار بـ((الملم))
* الباحة
121.6 بلجرشي
95.0 مدينة الباحة
* الرياض
30.6 عرجاء الدوادمي
14.0 مرات وشقراء
* مكة المكرمة
19.3 الشفا بالطائف
12.0 عرفات بمكة
* جازان
17.0 العيدابي
1.3 سد ضمد
* القصيم
7.0 ضرية
6.6 نفود العريق
* نجران
7.0 الخالدية بيدمة
3.5 بدر الجنوب
* المدينة المنورة
4.0 الحناكية
1.2 خيبر

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