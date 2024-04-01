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10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التخلص من نفايات البناء

4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين، بالمتطلبات الواجب تطبيقها للتخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، واشترطت نقل النفايات إلى مواقع التخلص (المرادم) المحددة من الأمانات، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم والصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة. وحددت الوزارة أمس موعدا لبدء تنفيذ متطلبات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين والتي تتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف ريال لمخالفتي الشروع في الترميم والهدم بدون رخصة، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.
معايير موحدة
أعلنت الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل ((اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم)) ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
التشوه البصري
أوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية البناء، الهدم، الترميم.
ودعت الوزارة ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة.

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