خدمات طبية وشواحن ووجبات للمعتكفين

(MENAFN
- Al Watan) تقدم الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الخدمات الميدانية المساندة، عددًا من الخدمات المميزة للمعتكفين، تتمثل في عيادة طبية ووجبات إفطار وضيافة وسحور، بالإضافة إلى الخدمات الآخرى من أساور دخول وخروج وشواحن للهواتف المتنقلة، كما خصصت الهيئة مواقع محددة للمعتكفين للرجال والنساء وحددت للرجال باب 6 و10 من السلالم للصعود إلى موقع الاعتكاف، فيما خصصت أبواب 24 و25 للنساء.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المعتكفين هذا العام وصل إلى 4700 معتكف ومعتكفة، منهم 4 آلاف معتكف من الرجال و700 معتكفة، وتقوم الهيئة في بالأشراف على المعتكفين، وتقديم كافة الخدمات.
وكانت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي أعلنت في الـ12 من رمضان بدء التسجيل في الاعتكاف لشهر رمضان هذا العام من خلال تطبيق زائرون الخاص في المسجد النبوي، تضمن بعض التوجيهات والمعلومات، فيما تؤمن إدارة الأمن والحراسات في الهيئة لشؤون المسجد النبوي منطقة الاعتكاف والتدقيق على التصاريح الإلكترونية، وذلك ضمن مهامها لتنظيم الاعتكاف، حيث يتم تحديد مداخل للمعتكفين والسماح لحملة التصريح بالدخول من قبل منسوبي الأمن والحراسات.
MENAFN01042024000089011017ID1108046545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.