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خدمات طبية وشواحن ووجبات للمعتكفين

4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الخدمات الميدانية المساندة، عددًا من الخدمات المميزة للمعتكفين، تتمثل في عيادة طبية ووجبات إفطار وضيافة وسحور، بالإضافة إلى الخدمات الآخرى من أساور دخول وخروج وشواحن للهواتف المتنقلة، كما خصصت الهيئة مواقع محددة للمعتكفين للرجال والنساء وحددت للرجال باب 6 و10 من السلالم للصعود إلى موقع الاعتكاف، فيما خصصت أبواب 24 و25 للنساء.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المعتكفين هذا العام وصل إلى 4700 معتكف ومعتكفة، منهم 4 آلاف معتكف من الرجال و700 معتكفة، وتقوم الهيئة في بالأشراف على المعتكفين، وتقديم كافة الخدمات.
وكانت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي أعلنت في الـ12 من رمضان بدء التسجيل في الاعتكاف لشهر رمضان هذا العام من خلال تطبيق زائرون الخاص في المسجد النبوي، تضمن بعض التوجيهات والمعلومات، فيما تؤمن إدارة الأمن والحراسات في الهيئة لشؤون المسجد النبوي منطقة الاعتكاف والتدقيق على التصاريح الإلكترونية، وذلك ضمن مهامها لتنظيم الاعتكاف، حيث يتم تحديد مداخل للمعتكفين والسماح لحملة التصريح بالدخول من قبل منسوبي الأمن والحراسات.

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