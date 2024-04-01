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الدون يهزم الساطي

4/1/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) توج قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر مارس الماضي، ونافس رونالدو، مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمد الله، ومهاجم الاتفاق كارل إيكامبي، على جائزة لاعب الشهر.
وتفوق الدون في استفتاء الجمهور الذي طرحه الحساب الرسمي لرابطة المحترفين، إذ حصد 44.7% من الأصوات، مقابل نيل الساطي 39.6% ثانيًا، وحل إيكامبي ثالثًا بنسبة 15.7%.
ولبع رونالدو مع النصر 3 مباريات في الدوري السعودي خلال الشهر الماضي، مسجلا 4 أهداف، منها هاتريك في مباراة الطائي.
ونال مدرب الهلال، البرتغالي جورجي خيسوس جائزة أفضل مدرب للمرة الخامسة على التوالي، وحصد لاعب الاتحاد، أحمد الغامدي جائزة أفضل لاعب واعد، وحصد حارس التعاون، البرازيلي مايلسون سانتوس جائزة أفضل حارس.

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