الدون يهزم الساطي

(MENAFN
- Al Watan) توج قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر مارس الماضي، ونافس رونالدو، مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمد الله، ومهاجم الاتفاق كارل إيكامبي، على جائزة لاعب الشهر.
وتفوق الدون في استفتاء الجمهور الذي طرحه الحساب الرسمي لرابطة المحترفين، إذ حصد 44.7% من الأصوات، مقابل نيل الساطي 39.6% ثانيًا، وحل إيكامبي ثالثًا بنسبة 15.7%.
ولبع رونالدو مع النصر 3 مباريات في الدوري السعودي خلال الشهر الماضي، مسجلا 4 أهداف، منها هاتريك في مباراة الطائي.
ونال مدرب الهلال، البرتغالي جورجي خيسوس جائزة أفضل مدرب للمرة الخامسة على التوالي، وحصد لاعب الاتحاد، أحمد الغامدي جائزة أفضل لاعب واعد، وحصد حارس التعاون، البرازيلي مايلسون سانتوس جائزة أفضل حارس.
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