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الهلال يفقد المترو 6 أسابيع

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروڤيتش عن تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع.
وكان المهاجم الصربي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الزعيم والشباب في الجولة الـ 25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسيغيب الهداف الهلالي عن استحقاقات مهمة لأزرق العاصمة على الصعيد المحلي والقاري.

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