الهلال يفقد المترو 6 أسابيع

الهلال يفقد المترو 6 أسابيع
التاريخ
4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروڤيتش عن تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع.
وكان المهاجم الصربي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الزعيم والشباب في الجولة الـ 25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسيغيب الهداف الهلالي عن استحقاقات مهمة لأزرق العاصمة على الصعيد المحلي والقاري.
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