ملحمة أبريل تنتظر الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) يستعد الهلال لخوض العديد من التحديات الصعبة خلال أبريل الجاري، على المستويين المحلي والقاري، ويشهد الموسم الحالي، منافسة شرسة من الهلال على جميع الألقاب المتمثلة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والسوبر السعودي، إلى جانب دوري أبطال آسيا.
ومن المنتظر أن يخوض الزعيم 9 مباريات نارية خلال 28 يومًا من الشهر الجاري، وهو ما سيضعه تحت ضغط كبير.
بداية خطرة
البداية ستكون بمواجهة الأخدود، اليوم، ضمن الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ثم يواجه الخليج بعد 3 أيام بالجولة التالية للدوري.
وسيشهد الـ8 من أبريل مواجهة قوية بين الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر المحلي، وفي حال التأهل سيلعب النهائي بعد 3 أيام فقط.
آسيا والكلاسيكو
بعد تلك الملحمة، سيحل الهلال ضيفا على العين، في الـ16 من الشهر الجاري، على استاد هزاع بن زايد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وبعدها بـ3 أيام فقط، سيخوض الهلال الكلاسيكو أمام الأهلي في جدة، لحساب الجولة الـ28 لدوري المحترفين، قبل أن يستضيف العين في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية، في الـ23 من الشهر الجاري.
وسيعود الزعيم بعدها للمنافسة المحلية، حيث يستضيف الفتح بالجولة الـ29، في الـ26 من أبريل، قبل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، بعدها بـ 4 أيام فقط.
مباريات الهلال في أبريل
2 أبريل
الهلال x الأخدود
الدوري
الجولة: 26
المملكة آرينا
5 أبريل
الخليج x الهلال 5
الدوري
الجولة: 27
إستاد الأمير محمد بن فهد
8 أبريل
الهلال x النصر
السوبر السعودي
نصف النهائي
استاد محمد بن زايد بأبوظبي
11 أبريل
الهلال× الاتحاد أو الفيحاء
السوبر السعودي
النهائي في حال التأهل
إستاد محمد بن زايد بأبوظبي
16 أبريل
العين x الهلال
دوري أبطال آسيا
ذهاب نصف النهائي
استاد هزاع بن زايد
19 أبريل
الأهلي x الهلال
الدوري
الجولة:28
استاد الجوهرة
23 أبريل
الهلال x العين
دوري أبطال آسيا
إياب نصف النهائي
المملكة آرينا
26 أبريل
الهلال x الفتح
الدوري
الجولة: 29
المملكة آرينا
30 أبريل
الاتحاد x الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين
نصف النهائي
استاد الجوهرة
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