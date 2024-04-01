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ملحمة أبريل تنتظر الزعيم

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الهلال لخوض العديد من التحديات الصعبة خلال أبريل الجاري، على المستويين المحلي والقاري، ويشهد الموسم الحالي، منافسة شرسة من الهلال على جميع الألقاب المتمثلة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والسوبر السعودي، إلى جانب دوري أبطال آسيا.
ومن المنتظر أن يخوض الزعيم 9 مباريات نارية خلال 28 يومًا من الشهر الجاري، وهو ما سيضعه تحت ضغط كبير.
بداية خطرة
البداية ستكون بمواجهة الأخدود، اليوم، ضمن الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ثم يواجه الخليج بعد 3 أيام بالجولة التالية للدوري.
وسيشهد الـ8 من أبريل مواجهة قوية بين الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر المحلي، وفي حال التأهل سيلعب النهائي بعد 3 أيام فقط.
آسيا والكلاسيكو
بعد تلك الملحمة، سيحل الهلال ضيفا على العين، في الـ16 من الشهر الجاري، على استاد هزاع بن زايد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وبعدها بـ3 أيام فقط، سيخوض الهلال الكلاسيكو أمام الأهلي في جدة، لحساب الجولة الـ28 لدوري المحترفين، قبل أن يستضيف العين في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية، في الـ23 من الشهر الجاري.
وسيعود الزعيم بعدها للمنافسة المحلية، حيث يستضيف الفتح بالجولة الـ29، في الـ26 من أبريل، قبل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، بعدها بـ 4 أيام فقط.
مباريات الهلال في أبريل
2 أبريل
الهلال x الأخدود
الدوري
الجولة: 26
المملكة آرينا
5 أبريل
الخليج x الهلال 5
الدوري
الجولة: 27
إستاد الأمير محمد بن فهد
8 أبريل
الهلال x النصر
السوبر السعودي
نصف النهائي
استاد محمد بن زايد بأبوظبي
11 أبريل
الهلال× الاتحاد أو الفيحاء
السوبر السعودي
النهائي في حال التأهل
إستاد محمد بن زايد بأبوظبي
16 أبريل
العين x الهلال
دوري أبطال آسيا
ذهاب نصف النهائي
استاد هزاع بن زايد
19 أبريل
الأهلي x الهلال
الدوري
الجولة:28
استاد الجوهرة
23 أبريل
الهلال x العين
دوري أبطال آسيا
إياب نصف النهائي
المملكة آرينا
26 أبريل
الهلال x الفتح
الدوري
الجولة: 29
المملكة آرينا
30 أبريل
الاتحاد x الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين
نصف النهائي
استاد الجوهرة

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