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هل يوقف الأخدود أرقام الهلال القياسية؟

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الهلال إلى مواصلة أرقامه القياسية في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتسجيل انتصاره الـ19 تواليا والـ24 في الدوري، عندما يستقبل على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الـ26 للدوري، ضيفه الأخدود، الساعي للخروج من الخطر، وفعل ما عجز عنه الآخرون بإيقاف أرقام الزعيم القياسية، فيما يراقب النصر الذي سيحل ضيفا على أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الموقف، عل وعسى أن يتعثر منافسه التقليدي ويستطيع تقليص الفارق بينهما ليتجدد الأمل في خطف اللقب، ويطمح زعيم الجنوب الذي سيراقب ذات المواجهة في أن يتجاوز الأخدود في حال تعثره والهروب من مراكز الخطر تدريجيا، ويعلق الطائي الذي يتابع المواجهتين بأحلام تعثر الأخدود وأبها، وكسب موقعته مع التعاون، التي تجمعه به على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويمني الفيحاء النفس بأن يستغل تراجع الوحدة الراغب في إيقاف تراجعه، حينما يتواجهان على ملعب مدينة المجمعة

قوة وإيقاف
على ملعب المملكة آرينا، يريد الهلال الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري لمصلحته، ومواصلة تحطيم أرقامه القياسية، حينما يستقبل الأخدود، الطامح إلى إحداث أكبر المفاجآت بإيقاف انتصارات الزعيم وتحقيق ما عجز عنه الأخرون، من أجل الابتعاد عن خطر الهبوط. يخوض الزعيم اللقاء وفي جعبته 71 نقطة في صدارة الفرق دون أي خسارة و23 انتصارا منها 18 انتصارا متتاليا، فيما يدخل الأخدود الموقعة وفي رصيده 24 نقطة في المركز الـ15، بعد خسارته أمام الرائد في الجولة السابقة.
طموح مشترك
يمني النصر نفسه بأن يسجل انتصارا جديدا، عندما يحل ضيفا ثقيلا وصعبا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عل وعسى أن يتعثر الهلال وينجح العالمي الذي يملك 59 نقطة في المركز الثاني، ويأمل أبها صاحب النقاط الـ22 في المركز قبل الأخير في تسجيل انتصار مهم، وتعثر الطائي والأخدود ليخطو خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الخطر.
الابتعاد عن الخطر
يتطلع الطائي في أن يخرج بانتصار يبعده تدريجيا عن الخطر، عندما يستضيف على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية نظيره التعاون الساعي للتقدم نحو المركز الرابع تدريجيا، ويريد صائد الكبار صاحب النقاط الـ22 في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط أن يقفز نحو موقع جيد شريطة تعثر الأخدود أمام الهلال، فيما يملك الذئاب 43 نقطة خامسا.
طموح مختلف
في المجمعة، وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يسعى الفيحاء إلى مواصلة زحفه نحو مناطق الوسط الجيدة، حينما يستضيف الوحدة، الساعي إلى إيقاف مسلسل عثراته وتراجعه خلال الفترة الأخيرة، ويملك الفهود 32 نقطة في المركز التاسع قبل بداية الجولة، فيما يملك فرسان مكة 27 نقطة في المركز الـ13

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