هل يوقف الأخدود أرقام الهلال القياسية؟

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الهلال إلى مواصلة أرقامه القياسية في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتسجيل انتصاره الـ19 تواليا والـ24 في الدوري، عندما يستقبل على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الـ26 للدوري، ضيفه الأخدود، الساعي للخروج من الخطر، وفعل ما عجز عنه الآخرون بإيقاف أرقام الزعيم القياسية، فيما يراقب النصر الذي سيحل ضيفا على أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الموقف، عل وعسى أن يتعثر منافسه التقليدي ويستطيع تقليص الفارق بينهما ليتجدد الأمل في خطف اللقب، ويطمح زعيم الجنوب الذي سيراقب ذات المواجهة في أن يتجاوز الأخدود في حال تعثره والهروب من مراكز الخطر تدريجيا، ويعلق الطائي الذي يتابع المواجهتين بأحلام تعثر الأخدود وأبها، وكسب موقعته مع التعاون، التي تجمعه به على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويمني الفيحاء النفس بأن يستغل تراجع الوحدة الراغب في إيقاف تراجعه، حينما يتواجهان على ملعب مدينة المجمعة
قوة وإيقاف
على ملعب المملكة آرينا، يريد الهلال الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري لمصلحته، ومواصلة تحطيم أرقامه القياسية، حينما يستقبل الأخدود، الطامح إلى إحداث أكبر المفاجآت بإيقاف انتصارات الزعيم وتحقيق ما عجز عنه الأخرون، من أجل الابتعاد عن خطر الهبوط. يخوض الزعيم اللقاء وفي جعبته 71 نقطة في صدارة الفرق دون أي خسارة و23 انتصارا منها 18 انتصارا متتاليا، فيما يدخل الأخدود الموقعة وفي رصيده 24 نقطة في المركز الـ15، بعد خسارته أمام الرائد في الجولة السابقة.
طموح مشترك
يمني النصر نفسه بأن يسجل انتصارا جديدا، عندما يحل ضيفا ثقيلا وصعبا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عل وعسى أن يتعثر الهلال وينجح العالمي الذي يملك 59 نقطة في المركز الثاني، ويأمل أبها صاحب النقاط الـ22 في المركز قبل الأخير في تسجيل انتصار مهم، وتعثر الطائي والأخدود ليخطو خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الخطر.
الابتعاد عن الخطر
يتطلع الطائي في أن يخرج بانتصار يبعده تدريجيا عن الخطر، عندما يستضيف على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية نظيره التعاون الساعي للتقدم نحو المركز الرابع تدريجيا، ويريد صائد الكبار صاحب النقاط الـ22 في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط أن يقفز نحو موقع جيد شريطة تعثر الأخدود أمام الهلال، فيما يملك الذئاب 43 نقطة خامسا.
طموح مختلف
في المجمعة، وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يسعى الفيحاء إلى مواصلة زحفه نحو مناطق الوسط الجيدة، حينما يستضيف الوحدة، الساعي إلى إيقاف مسلسل عثراته وتراجعه خلال الفترة الأخيرة، ويملك الفهود 32 نقطة في المركز التاسع قبل بداية الجولة، فيما يملك فرسان مكة 27 نقطة في المركز الـ13
MENAFN01042024000089011017ID1108046541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.