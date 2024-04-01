Tuesday, 02 April 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض مطلع على هجوم إسرائيل في دمشق

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على علم بتقارير عن ضربة إسرائيلية قرب القنصلية الإيرانية في دمشق". وقالت المتحدثة إن "فريقنا يبحث في الأمر".
وقد أسفرت غارة نفذها الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، عن مقتل مستشارين عسكريين وجنرال في "الحرس الثوري".
وأعلن السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون، وأكد على أن "هذا الاعتداء لن يبقى دون رد، وردنا على الهجوم سيكون قاسيا".
كما تسبب القصف في دمار كبير في مبنى القنصلية وكذلك المباني المجاورة لها.

MENAFN01042024000089011017ID1108046540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث