برنامج سعودي لتفطير الصائمين في بنجلاديش

(MENAFN
- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية بنجلاديش، حيث أقامت مأدبة إفطار في المدرسة الإسلامية للبنات في مدينة كوكسبازار، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطالبات.
وعقب مأدبة الإفطار أقيم برنامج توعوي نفذه دعاة الوزارة تضمن كلمة توعوية حول الاستعداد لليلة القدر، وبيان دور المملكة وإسهاماته في قضايا الأمة، وكلمة إرشادية حول أعمال ليلة القدر.
يُذكر أن الوزارة دشنت برنامجي التفطير وتوزيع التمور بجمهورية بنجلاديش في الرابع من شهر رمضان المبارك، إذ بلغت كمية التمور 20 طنا، والمستفيدين من البرامج أكثر من 20 ألف أسرة مسلمة.
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