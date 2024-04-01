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برنامج سعودي لتفطير الصائمين في بنجلاديش

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية بنجلاديش، حيث أقامت مأدبة إفطار في المدرسة الإسلامية للبنات في مدينة كوكسبازار، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطالبات.
وعقب مأدبة الإفطار أقيم برنامج توعوي نفذه دعاة الوزارة تضمن كلمة توعوية حول الاستعداد لليلة القدر، وبيان دور المملكة وإسهاماته في قضايا الأمة، وكلمة إرشادية حول أعمال ليلة القدر.
يُذكر أن الوزارة دشنت برنامجي التفطير وتوزيع التمور بجمهورية بنجلاديش في الرابع من شهر رمضان المبارك، إذ بلغت كمية التمور 20 طنا، والمستفيدين من البرامج أكثر من 20 ألف أسرة مسلمة.

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