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إسرائيل تقصف السفارة الإيرانية بدمشق

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) انسحب الجيش الإسرائيلي من أكبر مستشفى في غزة مخلفا الجثث ومساحة واسعة من الدمار، من بعد غارة استمرت أسبوعين.
ومن جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن غارة جوية إسرائيلية دمرت القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل أو جرح كل من كان بداخله. ومنهم المستشار العسكري الإيراني الجنرال علي رضا زاهدي، الذي قاد فيلق القدس النخبوي في لبنان وسوريا حتى 2016.
إدانة الهجوم
وأدان السفير الإيراني حسين أكبري إسرائيل وقال إن ما يصل إلى سبعة أشخاص قتلوا، لكن المستجيبين الأوائل ما زالوا يبحثون عن أي جثث أخرى تحت الأنقاض. وأضاف أن اثنين من ضباط الشرطة الذين يحرسون المبنى أصيبا.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد لقائه أكبري، قال وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إن ((عدة)) أشخاص قتلوا. وأدان مقداد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل بسبب الهجوم.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مقر إقامة السفير الإيراني يقع في المبنى القنصلي المجاور للسفارة.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه إن المبنى الواقع في حي المزة شديد الحراسة سوي بالأرض.
نصر كبير
ووصف الجيش الغارة على مستشفى الشفاء بأنها نصر كبير في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا. لكن ذلك جاء في وقت يتصاعد فيه الإحباط في إسرائيل، حيث تظاهر عشرات الآلاف ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوا ببذل المزيد من الجهد لإعادة عشرات الرهائن المحتجزين في غزة. وكانت هذه أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ بداية الحرب.
طموح توسعي
وحتى مع تحويل إسرائيل تركيزها إلى أجزاء أخرى من غزة هذا العام، اشتبكت قواتها مع مسلحين في الشمال في عدد من المناسبات، وسلط القتال العنيف الذي استمر لمدة أسبوعين حول الشفاء الضوء على قوة الجماعات المسلحة الباقية.
وتعهد نتنياهو بمواصلة الهجوم حتى يتم تدمير حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن. ويقول إن إسرائيل ستوسع قريبا عملياتها البرية لتشمل مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ نحو 1.4 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان غزة - إلى هناك. لكنه يواجه ضغوطا متزايدة من الإسرائيليين الذين يتهمونه بالفشل الأمني الذي حدث يوم 7 أكتوبر، ومن بعض عائلات الرهائن الذين يتهمونه بالفشل في التوصل إلى اتفاق على الرغم من عدة أسابيع من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر. وقد حذرته الدول الحليفة، بما في ذلك الداعم الرئيسي الولايات المتحدة، من غزو رفح.
ويعتقد أن حماس ونشطاء آخرين ما زالوا يحتجزون نحو 100 رهينة ورفات 30 آخرين، بعد إطلاق سراح معظم الباقين خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.
غارات خطيرة
وبين الجيش أن من بين القتلى في مستشفى الشفاء كبار نشطاء حماس ومسلحين آخرين أعادوا تجميع صفوفهم هناك بعد غارة سابقة، وأنه استولى على أسلحة ومعلومات استخباراتية قيمة.
وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 20 مريضا لقوا حتفهم وتعرض العشرات للخطر خلال الغارة، التي أدت إلى مزيد من الدمار في المستشفى الذي توقف بالفعل عن العمل إلى حد كبير. ووصف السكان الغارات بالمذابح، ولم يعرف بعد عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الغارة. ونفى الجيش أن تكون قواته قد ألحقت الأذى بأي مدنيين داخل المجمع.
ويتهم المنتقدون الجيش بتعريض المدنيين للخطر بشكل متهور وتدمير قطاع صحي مكتظ بالفعل بجرحى الحرب. ويقول الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية أجبرت مئات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الشفاء على النزوح إلى الجنوب.
مبان مدمرة
وأظهرت لقطات فيديو متداولة على الإنترنت مباني مدمرة ومتفحمة بشدة، وأكوامًا من التراب جرفتها الجرافات، ومرضى على نقالات في ممرات مظلمة.
وقد توفي ما لا يقل عن 21 مريضًا منذ بدء الغارة، حسبما نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع X، تويتر سابقًا.
وقال إن أكثر من مائة مريض ما زالوا داخل المجمع، من بينهم أربعة أطفال و28 مريضا في حالة حرجة. وقال أيضًا إنه لم تكن هناك حفاظات أو أكياس بول أو مياه لتنظيف الجروح، وأن العديد من المرضى يعانون من التهابات الجروح والجفاف.
وكان الجيش قد داهم الشفاء في وقت سابق في شهر نوفمبر، بعد أن قال إن حماس تحتفظ بمركز قيادة وسيطرة متطور داخل المجمع وتحته. وكشفت عن نفق يمتد أسفل المستشفى يؤدي إلى بضع غرف، بالإضافة إلى أسلحة قالت إنها صادرتها من داخل المباني الطبية، لكن لا شيء على مستوى ما زعمت قبل تلك الغارة.
مقاومة حماس
وأظهر القتال أن حماس لا تزال قادرة على المقاومة حتى في واحدة من المناطق الأكثر تضررا. وقالت إسرائيل إنها فككت حركة حماس إلى حد كبير في شمال غزة وسحبت آلاف الجنود أواخر العام الماضي، مما خلف فراغا أمنيا جعل من الصعب توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
ووصلت شحنة ثانية من المساعدات الغذائية عن طريق البحر في أحدث اختبار لطريق بحري جديد من جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط. وشوهد أحد القوارب الثلاثة قبالة الساحل، وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إنهم حصلوا على إذن بتفريغ الحمولة. ولم تتضح بعد الآلية الدقيقة

أدى هجوم إسرائيل الثلاثي جوي وبري وبحري إلى مقتل ما لا يقل عن 32845 فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتسببت الحرب في نزوح معظم سكان المنطقة ودفعت ثلث سكانها إلى حافة المجاعة. وقد عانى شمال غزة، حيث تقع منطقة الشفاء، من دمار واسع النطاق وتم عزله إلى حد كبير منذ أكتوبر، مما أدى إلى انتشار الجوع على نطاق واسع.

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