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توترات الانتخابات ساعدت حركة الشباب في استعادة الأراضي

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وفقا لمراقب الأزمات الأمريكي (ACLED)، فإن حركة الشباب استغلت توترات الانتخابات لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة بعض من الأراضي التي فقدتها، حيث بدأ المرشحون الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية في الولاية المقرر إجراؤها بين يونيو ونوفمبر 2024، في ولايات غالمودوغ وهيرشبيلي وجوبالاند والجنوب الغربي.
وأفادت التقارير أن رؤساء الولايات الحاليين أعربوا عن اهتمامهم بالترشح لفترة ولاية أخرى، مما أثار توترات مع النخب السياسية المحلية وشيوخ العشائر في ولايتي غالمودوغ وهيرشبيلي.
وتهدد هذه الاضطرابات السياسية وحدة التحالف الذي يدعم عملية مكافحة التمرد ضد حركة الشباب في هذه الولايات بسبب النزاعات العشائرية والمظالم المتعلقة بتقاسم السلطة.
الأنشطة التوعوية
كما أسهمت أنشطة التوعية التي قامت بها حركة الشباب في انتكاسات الجيش. حيث واصلت المجموعة جهودها للتواصل مع شيوخ العشائر والميليشيات العشائرية التي تتقاسم القواعد مع قوات الأمن في منطقتي مدق وجلجادود، بهدف إقناعهم بسحب دعمهم لعملية مكافحة التمرد والانضمام إلى حركة الشباب.
وأسفرت هذه الجهود عن نتائج في 11 مارس، عندما أعلن عديد من أعضاء ميليشيات العشائر المحلية مغادرة قاعدة زارارديري ودعم حركة الشباب في جولو، منطقة مدق.
وعلى هذه الخلفية، استعادت حركة الشباب السيطرة على بلدات استراتيجية رئيسية في منطقتي مدق وجلجادود دون قتال. ومن بين المواقع التي استعادتها المجموعة بنجاح هي كاد، وشابيلو، وكامارا، وماساغاواي، وشينلابي، وباداويني إضافة إلى ذلك، انقسمت قوات الأمن حول قرار الانسحاب من القواعد الأمامية، مما أدى في بعض الأماكن إلى اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن.
وفي 7 مارس، قُتل جندي واحد على الأقل وسط اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن بالقرب من قرية كامارا في مدق. واشتبكت قوات الأمن بعد أن خطط قسم من القوات للانسحاب من قاعدة قريبة من القرية.
كما ترددت أصداء الصراع السياسي في ولاية هيرشابيل على خط المواجهة.
شن الهجمات
وقامت حركة الشباب بشن هجمات في عدة بلدات بولاية غالمودوغ. وخسر المسلحون هذه الأراضي عندما امتدت عملية مكافحة التمرد ضد الجماعة إلى هذه الولايات . وفي الوقت نفسه، أعلنت قوات الأمن في منطقة جوبا السفلى الجنوبية، بداية مرحلة جديدة من الحملة العسكرية ضد حركة الشباب في مارس، مما أدى إلى إبعاد المسلحين عن عدة مناطق.
وفي فبراير، حث منتدى غالمودوغ للسلامة، وهو مجموعة من المرشحين لرئاسة الولاية والمثقفين من غالمودوغ، إدارة الولاية على الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية غالمودوغ. ومع ذلك، بعد أن ردت الإدارة بالصمت، بدأ أعضاء المنتدى في اتهام رئيس الدولة أحمد عبدي كاري (قور قور) بتأجيج الصراع بين العشائر بعد تزايد القتال حول الوصول إلى أراضي الرعي واندلاع النزاعات المحلية في منطقتي مدق

انتكاسات كبيرة
وفي ولايتي غالمودوغ وهيرشبيلي، تعرض الجيش الوطني الصومالي أيضًا لانتكاسات كبيرة، مما دفع مسلحي حركة الشباب إلى استعادة السيطرة على عدة مناطق. وانسحبت قوات الأمن من عدة قواعد، مما يعكس التوترات الداخلية بشأن الفشل اللوجستي والفساد والصراع على السلطة.
وفي الواقع، فإن قيادة الجيش الوطني الصومالي مليئة بالفصائل. في سبتمبر 2023، اختلف وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور (جاماك) ورئيس الجيش الوطني الصومالي اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين حول التخطيط واللوجستيات لعملية مكافحة التمرد. وفشلت الحكومة الفيدرالية في حل النزاع، مما خلق أزمة قيادة أثارت الإحباط بين القوات وتسببت في تأخير العمليات. ومن بينها تأجيل عملية التحرير المخطط لها لغالهيري، معقل حركة الشباب في منطقة جالجادود.
مكافحة التمرد
وعلى الرغم من الاضطرابات في وسط الصومال، أطلقت قوات الأمن الصومالية، في أوائل شهر مارس، جولة جديدة من عملية مكافحة التمرد في جوبا السفلى. واستهدفت عملية عسكرية مشتركة مكونة من قوات الجيش وقوات داناب الخاصة لمواقع حركة الشباب في القرى الواقعة على طول نهر جوبا، بينما تقدم مسلحو حركة الشباب نحو القرى التي تأثرت بأمطار النينيو في نوفمبر وديسمبر، حيث وجدت عدة قوات وتم تهجير السكان المحليين. وبدأت العملية العسكرية التي استمرت أربعة أيام، بدعم من القيادة العسكرية للولايات المتحدة، في منطقة كيسمايو وتقدمت في الاتجاه الشمالي الشرقي نحو جامع.
وفي 2 مارس، شنت القوات الأمريكية غارة جوية على موقع لحركة الشباب بالقرب من قرية بولو جادود، مما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين.
وبعد الغارة الجوية، عبرت القوات نهر جوبا لتدمير قواعد حركة الشباب وألقت القبض على عديد من المسلحين.
وفي 4 مارس، نفذت قوات الأمن المشتركة عملية استهدفت مواقع حركة الشباب في قرية بكسار سافكا وموسى حاجي، وتوردو، وقرية ملايل في منطقة جامامي. وبحسب ما ورد قُتل خمسة وثلاثون مسلحاً. ومن خلال تعزيز التعاون العسكري بين جوبالاند والحكومة الفيدرالية لتوسيع عملية مكافحة التمرد، تخطط قوات الأمن للوصول إلى مركز القيادة الرئيسي لحركة الشباب في جيليب، جوبا الوسطى.

لمحة سريعة عن الصومال في شهري فبراير - مارس 2024
يسجل ACLED أكثر من 210 أحداث عنف سياسي وما لا يقل عن 478 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.
وتركزت معظم أعمال العنف السياسي في شابيلي السفلى.
وشهدت منطقة شابيلي السفلى أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها، حيث تم تسجيل 158 حالة على الأقل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتبعتها منطقة جوبا السفلى، حيث تم الإبلاغ عن 153 حالة وفاة.
ويرجع ذلك إلى الاشتباكات المسلحة بين حركة الشباب وقوات الأمن في جوبالاند، والجيش الوطني الصومالي.
كان نوع الأحداث الأكثر شيوعًا هو المعارك، حيث بلغ عددها أكثر من 140 حدثًا، تليها الانفجارات/العنف عن بعد، مع 167 حدثًا.
ويرجع ذلك إلى هجمات حركة الشباب ضد قوات الأمن وقواعد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، فضلا عن عمليات قوات الأمن ضد مسلحي حركة الشباب.

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