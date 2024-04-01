مياه محلاة لـ 72 ألف مستفيد بعيون الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) رفعت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي نسبة تغطيتها بالمياه المحلاة إلى 100% في مدينة العيون بمحافظة الأحساء، لخدمة أكثر من 72 ألف مستفيد.
وقالت الشركة: ((العقارات الواقعة في أحياء مدينة العيون المستفيدة من التغطية بالمياه بنسبة %100، أحياء النسيم 1 و 2، أحياء السلطانية 1 و 2 و 3 و 4، المعيزل، الحصيمة، الديرة، والمقربية، عقب الانتهاء من أعمال الربط، وضخ المياه المحلاة وتوزيعها من خزانات العيون ضمن مكونات مشروع تحسين شبكات المياه في محافظة الأحساء مشروع رقم 5)).
وبينت الشركة أن ذلك يعد أحد أهم المكتسبات السريعة لمشاريع برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ خططها الإستراتيجية المنطلقة من مبادراتها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة نتيجة للتنمية الشاملة التي تعيشها المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة الأحساء بشكل خاص، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الضخ التي بدأتها مؤخرًا سيستفيد منها أكثر من 72 ألف مستفيد في الأحياء المستهدفة، وأنها تضخ يوميًا كميات مياه محلاة تصل إلى 15 ألف متر مكعب ستتصاعد تدريجيًا لتغطية جميع احتياجات سكان هذه الأحياء التي باتت تعتمد بنسبة 100% على ضخ المياه المحلاة وتحويل مصادر الآبار فيها إلى احتياطية.
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