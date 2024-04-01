(MENAFN
- Al Watan) بسط الأهلي نفوذه على ديربي جدة، وكرر تفوقه على جاره ومنافسه التقليدي الاتحاد، وتغلب عليه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي ذات النتيجة التي كسب بها قلعة الكؤوس مواجهة الذهاب، سجل للراقي فراس البريكان ((34))، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة مبتعدا بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه الاتحاد، الذي توقف رصيده على 46 نقطة رابعا.
وخطف الديربي المتابعين من مواجهتي الحزم وضمك، والرائد والخليج، اللتين أقيمتا في نفس التوقيت، إذ كسب الخليج مضيفه الرائد 1 / صفر، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الرائد سجل للدانة خالد ناري ((28))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة تاسعا، وظل رائد التحدي على 27 نقطة في المركز الـ13، وخيم التعادل السلبي على مواجهة الحزم وضيفه ضمك، التي شهدها ملعب الحزم، ليصل حزم الصمود إلى النقطة الـ16 في المركز الأخير، وبلغ ضمك النقطة الـ35 في المركز السابع.
أداء مميز
قدم نجوم العملاقين الأهلي والاتحاد مباراة مثيرة، اتسمت بالقوة، وتبادل الهجمات الخطيرة بين الفريقين، وقدم العملاقان سهرة ممتعة لعشاق كرة القدم، الذين انتظروا ديربيا لم يخيب الآمال، وتوهج حارس الأهلي، السنغالي إدواردو ميندي في التصدي لهجمات اتحادية خطرة، وقدم البرازيلي فيرمينيو مستوى مميزا، وظهر نجم الاتحاد كانتي بشكل رائع، ولاعبوه الشبان فرحة الشمراني، وهمام الهمامي وتركي
صخب جماهيري
حظيت المواجهة بصخب جماهيري من قبل عشاق الفريقين، الذين توافدوا إلى إستاد الجوهرة منذ وقت مبكر، لحجز مقاعدهم في مدرجات الملعب، ورسم عشاق الكبيرين لوحة فنية رائعة تؤكد شغف الجماهير السعودية بكرة القدم، ونثروا إبداعاتهم طوال اللقاء بترديد الأهازيج الخاصة بالناديين، وبث الحماس وروح المنافسة لدى
- الأهلي والاتحاد قدما سهرة كروية كبرى.
- عشاق كرة القدم السعودية استمتعوا بالديربي.
- قلعة الكؤوس كرر انتصاره في الدور
- جماهير الناديين زحفوا مبكرا إلى إستاد الجوهرة.
- الديربي سرق المتابعين من المواجهتين
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