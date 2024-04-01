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جدة خضراء

4/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بسط الأهلي نفوذه على ديربي جدة، وكرر تفوقه على جاره ومنافسه التقليدي الاتحاد، وتغلب عليه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي ذات النتيجة التي كسب بها قلعة الكؤوس مواجهة الذهاب، سجل للراقي فراس البريكان ((34))، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة مبتعدا بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه الاتحاد، الذي توقف رصيده على 46 نقطة رابعا.
وخطف الديربي المتابعين من مواجهتي الحزم وضمك، والرائد والخليج، اللتين أقيمتا في نفس التوقيت، إذ كسب الخليج مضيفه الرائد 1 / صفر، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الرائد سجل للدانة خالد ناري ((28))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة تاسعا، وظل رائد التحدي على 27 نقطة في المركز الـ13، وخيم التعادل السلبي على مواجهة الحزم وضيفه ضمك، التي شهدها ملعب الحزم، ليصل حزم الصمود إلى النقطة الـ16 في المركز الأخير، وبلغ ضمك النقطة الـ35 في المركز السابع.
أداء مميز

قدم نجوم العملاقين الأهلي والاتحاد مباراة مثيرة، اتسمت بالقوة، وتبادل الهجمات الخطيرة بين الفريقين، وقدم العملاقان سهرة ممتعة لعشاق كرة القدم، الذين انتظروا ديربيا لم يخيب الآمال، وتوهج حارس الأهلي، السنغالي إدواردو ميندي في التصدي لهجمات اتحادية خطرة، وقدم البرازيلي فيرمينيو مستوى مميزا، وظهر نجم الاتحاد كانتي بشكل رائع، ولاعبوه الشبان فرحة الشمراني، وهمام الهمامي وتركي

صخب جماهيري

حظيت المواجهة بصخب جماهيري من قبل عشاق الفريقين، الذين توافدوا إلى إستاد الجوهرة منذ وقت مبكر، لحجز مقاعدهم في مدرجات الملعب، ورسم عشاق الكبيرين لوحة فنية رائعة تؤكد شغف الجماهير السعودية بكرة القدم، ونثروا إبداعاتهم طوال اللقاء بترديد الأهازيج الخاصة بالناديين، وبث الحماس وروح المنافسة لدى

- الأهلي والاتحاد قدما سهرة كروية كبرى.
- عشاق كرة القدم السعودية استمتعوا بالديربي.
- قلعة الكؤوس كرر انتصاره في الدور

- جماهير الناديين زحفوا مبكرا إلى إستاد الجوهرة.
- الديربي سرق المتابعين من المواجهتين

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