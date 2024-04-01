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50114 سعوديا استقالوا في 90 يوما

4/1/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل السعوديون المستقيلون عن العمل، والمتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الربع الرابع من العام الماضي أكثرية، مقابل استقالة 1.28% من الأجانب، في وقت بلغ إجمالي المتوقفين عن الاشتراك 187.541، منهم 104.085 من الأجانب بـ55%، مقابل 45% من السعوديين.
32 سببا
كشف تقرير المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات، 32 سببا للتوقف، واستحوذ الذكور المتوقفون عن الاشتراك على النصيب الأكبر، حيث بلغ إجمالي الذكور 139.959 بـ75%، مقابل 47.582 متوقفة من الإناث بـ25%، وبلغ إجمالي الذكور السعوديين 43.302 مقابل 96.657 من الذكور الأجانب، وإجمالي الإناث السعوديات المتوقفات 40.154 مقابل 7428 من الأجنبيات.
50.7 ألف مستقيل
تصدرت الاستقالة أسباب التوقف عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي المستقيلين 50.764 مستقيلا من العمل بـ27%، وبلغ إجمالي المستقيلين السعوديين 50.114 مسقيلا بـ99%، منهم 25.906 ذكورا بـ52% مقابل 24.208 مستقيلات من الإناث بـ48%، وحل فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب ثانيا، بإجمالي 11.238 فسخ عقد بـ6%، منهم 5318 من الذكور السعوديين بـ47%، مقابل 5920 من الإناث بـ53%، وانتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين ثالثا بـ3.43%، بإجمالي 6500، منهم 3485 ذكورا بـ54%، مقابل 3015 من الإناث بـ46%، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل رابعا بإجمالي 6356 بـ3%، منهم 3399 ذكورا بـ53% مقابل 2957 إناثا بـ47%، وفسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل خامسا، بإجمالي 2204 بـ1.17%، منهم 1624 ذكورا بـ74% مقابل 580 إناثا بـ26%، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك سادسا، بإجمالي 2016 بـ1.07%، منهم 828 ذكورا بـ41% مقابل 1188 إناثا بـ59%.
انتهاء واستبعاد
انتهت علاقة 65.978 أجنبيا بالعمل، منهم 59.839 ذكورا بنسبة91%، مقابل انتهاء علاقة 6139 من الإناث الأجنبيات بـ9%، في المقابل تم استبعاد 45 سعوديا بسبب وفاة المشترك، منهم 37 ذكورا بـ82% مقابل 8 إناثا بـ8%، وبلغ إجمالي الوفاة بسبب إصابة عمل 5 وفيات، منهم 3 ذكورا بـ60%، مقابل 2 من الإناث بـ40%، وإجمالي الوفاة الطبيعية 68 وفاة، منهم 47 وفاة طبيعية للذكور بـ69%، مقابل 21 وفاة للإناث بـ39%.
استقالات وتوقف عن العمل
187.541 متوقفا عن الاشتراك بالتأمينات
32 سببا للتوقف عن الاشتراك
%75 توقف الذكور
%25 توقف الإناث
50 ألف سعودي مستقيل
%52 استقالة الذكور
%48 استقالة الإناث
65.9 ألف أجنبي انتهت علاقتهم بالعمل
68 وفاة طبيعية للسعوديين
%60 وفيات الذكور السعوديين بإصابة العمل

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