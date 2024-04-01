عصمت: القطاع الخاص شريك بنسبة 76% فى تطوير النصر للتعدين

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- Al-Borsa News) قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن حصة القطاع الخاص في تطوير شركة النصر للتعدين تبلغ 76% وتؤول الحصة الباقية لشركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.
وأضاف عصمت، خلال الإفطار السنوي لوزارة قطاع الأعمال، أن التعاون مع القطاع الخاص من أجل الشراكة في صناعات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطبيقا للسياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تنتهجها الوزارة في شركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات التي تمتلك التكنولوجيا التصنيعية، وذلك تماشيا مع سياسة توطين الصناعة.
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وأوضح عصمت، أن إجمالي قيمة تطوير شركة النصر للتعدين يبلغ نحو 400 مليون دولار.
وأشار إلى أهمية تغيير الفكر داخل الشركات من الاستخراج إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد من الخامات مثل الكاولين الذي يمكن زيادة سعر الطن من بضعة دولارات إلى أكثر من 500 دولار من خلال عمليات تصنيعية بسيطة مثل الغسل والتصفية والطحن وغيرها، بالإضافة إلى توفير الخامات لصناعات هامة.
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