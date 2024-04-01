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عصمت: القطاع الخاص شريك بنسبة 76% فى تطوير النصر للتعدين

4/1/2024 11:20:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن حصة القطاع الخاص في تطوير شركة النصر للتعدين تبلغ 76% وتؤول الحصة الباقية لشركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف عصمت، خلال الإفطار السنوي لوزارة قطاع الأعمال، أن التعاون مع القطاع الخاص من أجل الشراكة في صناعات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطبيقا للسياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تنتهجها الوزارة في شركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات التي تمتلك التكنولوجيا التصنيعية، وذلك تماشيا مع سياسة توطين الصناعة.

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وأوضح عصمت، أن إجمالي قيمة تطوير شركة النصر للتعدين يبلغ نحو 400 مليون دولار.

وأشار إلى أهمية تغيير الفكر داخل الشركات من الاستخراج إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد من الخامات مثل الكاولين الذي يمكن زيادة سعر الطن من بضعة دولارات إلى أكثر من 500 دولار من خلال عمليات تصنيعية بسيطة مثل الغسل والتصفية والطحن وغيرها، بالإضافة إلى توفير الخامات لصناعات هامة.

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