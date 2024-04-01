((القابضة المعدنية)) تشكل لجنة لإعادة احتساب التكلفة الاستثمارية لتطوير ((مصر للألومنيوم))

MENAFN - Al-Borsa News) شكلت الشركة القابضة المعدنية لجنة فنية لإعادة احتساب التكلفة الاستثمارية لعملية تطوير مجمع مصانع مصر للألومنيوم فى إطار مناقصة إعادة التأهيل التى طرحتها الشركة.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن إعادة تسعير التكلفة الاستثمارية بناءً على التغيرات الاقتصادية التى تمت على المشهد الاقتصادى، على الرغم من كونها محسوبة بالدولار.

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وأوضحت المصادر أن القيمة السابقة كانت فى حدود 315 مليون دولار، وقد ترتفع على حسب تقديرات المصادر إلى ما بين 400 إلى 450 مليون دولار، وسيتم تحديد المبلغ فور انتهاء أعمال اللجنة المشكلة.

وتابعت، أن الشركة الفائزة بمناقصة التطوير ستضخ القيمة الاستثمارية فى زيادة رأس مال شركة مصر للألومنيوم بعد تحديد القيمة العادلة، وبناء عليها سيتم تحديد قيمة زيادة رأس المال.

وأكدت المصادر، أن الشركة لن تتنازل عن حصة الأغلبية، وستظل محتفظة بالإدارة.

ووفقًا لبيان من الشركة، تقدمت شركتان إحداهما صينية والأخرى إماراتية بعروضهما الفنية لتطوير الشركة، على أن تقدما العروض المالية فى فترة لاحقة بعد إتمام دراسة المواصفات الفنية المقدمة منهما لتطوير مجمع مصانع الشركة البالغ مساحته اكثر من 5 آلاف فدان.

وقالت الشركة فى وقت سابق، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية ومولدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا، نحو 320 ألف طن، من الألومنيوم تشمل أشكال مختلفة من المسبوكات مثل الأسطوانات -سلك ألومنيوم 9.5 مم، قوالب سباكية – قوالب 77.7/99.8%، وبلاطات ومنتجات الدرفلة. فيما تشمل المناقصة إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وتسعى الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنوياً.