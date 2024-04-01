((القابضة المعدنية)) تشكل لجنة لإعادة احتساب التكلفة الاستثمارية لتطوير ((مصر للألومنيوم))

(MENAFN
- Al-Borsa News) شكلت الشركة القابضة المعدنية لجنة فنية لإعادة احتساب التكلفة الاستثمارية لعملية تطوير مجمع مصانع مصر للألومنيوم فى إطار مناقصة إعادة التأهيل التى طرحتها الشركة.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن إعادة تسعير التكلفة الاستثمارية بناءً على التغيرات الاقتصادية التى تمت على المشهد الاقتصادى، على الرغم من كونها محسوبة بالدولار.
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وأوضحت المصادر أن القيمة السابقة كانت فى حدود 315 مليون دولار، وقد ترتفع على حسب تقديرات المصادر إلى ما بين 400 إلى 450 مليون دولار، وسيتم تحديد المبلغ فور انتهاء أعمال اللجنة المشكلة.
وتابعت، أن الشركة الفائزة بمناقصة التطوير ستضخ القيمة الاستثمارية فى زيادة رأس مال شركة مصر للألومنيوم بعد تحديد القيمة العادلة، وبناء عليها سيتم تحديد قيمة زيادة رأس المال.
وأكدت المصادر، أن الشركة لن تتنازل عن حصة الأغلبية، وستظل محتفظة بالإدارة.
ووفقًا لبيان من الشركة، تقدمت شركتان إحداهما صينية والأخرى إماراتية بعروضهما الفنية لتطوير الشركة، على أن تقدما العروض المالية فى فترة لاحقة بعد إتمام دراسة المواصفات الفنية المقدمة منهما لتطوير مجمع مصانع الشركة البالغ مساحته اكثر من 5 آلاف فدان.
وقالت الشركة فى وقت سابق، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية ومولدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا، نحو 320 ألف طن، من الألومنيوم تشمل أشكال مختلفة من المسبوكات مثل الأسطوانات -سلك ألومنيوم 9.5 مم، قوالب سباكية – قوالب 77.7/99.8%، وبلاطات ومنتجات الدرفلة. فيما تشمل المناقصة إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
وتسعى الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنوياً.
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