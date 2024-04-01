21.7% نموًا بمبيعات سوق السيارات خلال شهر فبراير الماضى

شهدت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) فى مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضى، حيث بلغت نحو 21.7% مسجلة بيع نحو 7.3 ألف سيارة، مقابل أكثر من 6 آلاف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).

ورصد التقرير الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، نمو مبيعات السيارات الملاكى للشهر السادس على التوالى، لتصل إلى نحو 5.8 آلاف سيارة خلال شهر فبراير الماضى 2024، مقارنة بنحو 4.2 ألف سيارة مبيعات نفس الشهر من عام 2023 ، بنمو نسبته 37.3%.

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وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 519 أتوبيسا فى شهر فبراير الماضى، مقابل 766 أتوبيسات خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة انخفاض 32.2%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع 1.026 شاحنة، مقارنة مع 1.047 وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 2%.

وانتعشت المبيعات على أساس شهرى بعد انهيارها فى يناير إلى أدنى مستوياتها فى 5 شهور، وارتفعت بنحو 17.7% فى فبراير لكنها لا تزال أقل من المستويات المسجلة فى كل شهر من الشهور الخمسة الأخيرة من العام الماضى.

وتصدرت ((نيسان)) اليابانية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهر فبراير الماضى من عام 2024، وذلك بعدما باعت 1093 سيارة بحصة سوقية 15%.

وجاءت العلامة التجارية ((شيفرولية)) فى المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 14% بإجمالى مبيعات 1030 سيارة، وتبعتها ((تويوتا)) فى المركز الثالث بحصة بلغت 13% بواقع بيع 986 سيارة.

وتراجعت ((شيرى – غبور)) الصينية للمركز الرابع بحصة سوقية 11% عبر بيع 806 سيارة، وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) إلى المركز الخامس بحصة 10% ومبيعات 764 سيارة.

وجاءت ((إم جى)) بالمرتبة السادسة بعد زيادة حصتها السوقية إلى 9%، مسجلة بيع 680 سيارة، وتبعتها ((كيا)) بالمركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو 5% بنحو 375 سيارة.

وحلت العلامة التجارية ((فيات)) بالمرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 5%، مسجلة بيع نحو 360 سيارة، وتبعتها ((سوزوكى)) فى المركز التاسع بحصة 5% بإجمالى 350 سيارة.

و((بى واى دى)) جاءت بالمرتبة العاشرة بحصة سوقية 5% بإجمالى بيع 350 سيارة، كما جاءت العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) فى المركز الحادى عشر بحصة 2% ببيع نحو 166 سيارة، وتبعتها ((رينو)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 1%، مسجلة بيع 58 سيارة.

وجاءت العلامة التجارية ((أوبل)) بالمرتبة الثالث عشرة بحصة سوقية 5%، مسجلة بيع 47 سيارة، وسجلت الموديلات الأخرى بيع 402 سيارة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال شهر فبراير الماضى، وبحصة سوقية بلغت نحو 5%.