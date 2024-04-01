21.7% نموًا بمبيعات سوق السيارات خلال شهر فبراير الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((نيسان)) تتصدر المركز الاول.. و((شيفرولية)) الثانى.. و((تويوتا)) الثالث
شهدت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) فى مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضى، حيث بلغت نحو 21.7% مسجلة بيع نحو 7.3 ألف سيارة، مقابل أكثر من 6 آلاف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
ورصد التقرير الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، نمو مبيعات السيارات الملاكى للشهر السادس على التوالى، لتصل إلى نحو 5.8 آلاف سيارة خلال شهر فبراير الماضى 2024، مقارنة بنحو 4.2 ألف سيارة مبيعات نفس الشهر من عام 2023 ، بنمو نسبته 37.3%.
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وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 519 أتوبيسا فى شهر فبراير الماضى، مقابل 766 أتوبيسات خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة انخفاض 32.2%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع 1.026 شاحنة، مقارنة مع 1.047 وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 2%.
وانتعشت المبيعات على أساس شهرى بعد انهيارها فى يناير إلى أدنى مستوياتها فى 5 شهور، وارتفعت بنحو 17.7% فى فبراير لكنها لا تزال أقل من المستويات المسجلة فى كل شهر من الشهور الخمسة الأخيرة من العام الماضى.
وتصدرت ((نيسان)) اليابانية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهر فبراير الماضى من عام 2024، وذلك بعدما باعت 1093 سيارة بحصة سوقية 15%.
وجاءت العلامة التجارية ((شيفرولية)) فى المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 14% بإجمالى مبيعات 1030 سيارة، وتبعتها ((تويوتا)) فى المركز الثالث بحصة بلغت 13% بواقع بيع 986 سيارة.
وتراجعت ((شيرى – غبور)) الصينية للمركز الرابع بحصة سوقية 11% عبر بيع 806 سيارة، وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) إلى المركز الخامس بحصة 10% ومبيعات 764 سيارة.
وجاءت ((إم جى)) بالمرتبة السادسة بعد زيادة حصتها السوقية إلى 9%، مسجلة بيع 680 سيارة، وتبعتها ((كيا)) بالمركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو 5% بنحو 375 سيارة.
وحلت العلامة التجارية ((فيات)) بالمرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 5%، مسجلة بيع نحو 360 سيارة، وتبعتها ((سوزوكى)) فى المركز التاسع بحصة 5% بإجمالى 350 سيارة.
و((بى واى دى)) جاءت بالمرتبة العاشرة بحصة سوقية 5% بإجمالى بيع 350 سيارة، كما جاءت العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) فى المركز الحادى عشر بحصة 2% ببيع نحو 166 سيارة، وتبعتها ((رينو)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 1%، مسجلة بيع 58 سيارة.
وجاءت العلامة التجارية ((أوبل)) بالمرتبة الثالث عشرة بحصة سوقية 5%، مسجلة بيع 47 سيارة، وسجلت الموديلات الأخرى بيع 402 سيارة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال شهر فبراير الماضى، وبحصة سوقية بلغت نحو 5%.
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