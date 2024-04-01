صندوق النقد: مصر تحصل على 4.14 مليار دولار فى 2024 حال إتمام المراجعات

كشف صندوق النقد الدولى أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال 2024 فى حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالى لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد مع الصندوق.

وتتضمن تلك الأموال 820 مليون دولار تنتظر استلامها خلال أيام بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الأسبوع الماضى.

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وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صندوق النقد سيجرى المراجعة الثالثة لمصر بعد 3 أشهر من موافقة المجلس التنفيذى على القرض أى بنهاية يونيو المقبل.

أوضحت أن تلك المراجعة ستتيح صرف 820 مليون دولار أخرى، وفيما بعد سيتم إجراء 4 مراجعات نصف سنوية تتيح كل منها صرف 1.3 مليار دولار، منها مراجعة فى ديسمبر المقبل.

وتوقعت، فى مؤتمر صحفى، أن يناقش المجلس طلب مصر الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة أثناء إجراء المراجعة الثالثة لمصر يونيو المقبل، والتى قالت إنه سيكون من بين الأمور التى ستركز عليها التأكد من استدامة مرونة سعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية اللازمة للإنتاج.

ونوهت إلى أن مصر عليها أن تستخدم حصيلة رأس الحكمة والطروحات فى خفض الديون المحلية بشكل فورى، بما يتيح هامش للإنفاق المالى على الخدمات الصحية والتعليم عند حدوث أزمات.

وقالت إن برنامج مصر مع الصندوق سيضع سياسات من شأنها وضع الدين العام على المسار الهبوطى.

وقالت وزارة التخطيط إن الدين الخارجى لمصر ارتفع نحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، ليصل إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 164.522 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

ولم تكشف البيانات عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات المقترضة فى الدولة أو أجل الديون.

وخلال العام الماضى توسعت البنوك والشركات الخاصة والحكومة فى الاقتراض من الخارج لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لحل أزمة العملة التى عانت منها البلاد.

ولكن بموجب اتفاقية رأس الحكمة التى وقعتها الحكومة مؤخرًا من المنتظر أن يتم شطب ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار، يأتى ذلك بالتزامن مع إبرام الحكومة اتفاقات تمويلية فى حدود 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية.

ويعد أحد أهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى تحسين هيكل الاحتياطى النقدى لمصر حتى لا يكون معتمدًا على الديون.

وتوقع الصندوق أن يتراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى 82.6% بنهاية العام المالى المقبل مقابل نحو 96.4% متوقعة العام المالى الحالى.

رغم أنه قدر أن الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى سيرتفع إلى 45.4% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 43% فى العام المالى الحالى.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إن التضخم فى مصر لا يزال مرتفعًا وأن البنك المركزى بالاشتراك مع الجهات المعنية لديه هدف خفض التضخم، لذلك من المبكر الحديث حول دورة التيسير النقدى.

وأشارت إلى أن نقص العملة والتضخم المرتفع والتشديد النقدى دفعهم لخفض توقعات النمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% قبل أن يتسارع العام المالى المقبل إلى 4.4%.