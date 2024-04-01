((نايل تاكسى)) تعتزم رفع أسعار تذاكرها 20% بعد زيادة تكاليف التشغيل

تعتزم مجموعة نايل تاكسى لإدارة الموارد النهرية رفع أسعار تذاكرها بنسبة 20% بعد زيادة تكاليف التشغيل جراء زيادة أسعار المواد البترولية، حيث تعتمد الوحدات النهرية على السولار بنسبة 60% .

وارتفع سعر السولار منذ أيام بنسبة 21% ليستقر عند 10 جنيهات للتر الواحد بدلا من 8.25 بزيادة 175 قرشا وفقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية.

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وقال المهندس مجدى غالى رئيس المجموعة، إن أسعار تذاكر الشركة تتراوح بين 50 لـ 100 جنيه ثمن التذكرة الواحدة ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 60 لـ 120 جنيها.

أوضح أن المجموعة تقدم خدمات إضافية لروادها من الركاب وتعمل على تحسين الخدمة والحفاظ على مستوى عالى للوحدات النيلية، مضيفاً أن زيادة تكاليف التشغيل لا تقتصر على ارتفاع أسعار المحروقات فقط بل تتمثل أيضا فى ارتفاع أسعار قطع الغيار.

وأوضح أن المجموعة لم ترفع أسعار تذاكرها منذ عام تقريبا بالرغم من زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار لكن ظلت تحتفظ بأسعارها حفاظا على جمهورها من الركاب، وفضلت تحمل الزيادة خاصة أن القطاع النهرى يواجه ضغوطا كبيرة بسبب عدم الاهتمام بتطويره ورفع كفاءته السنوات الماضية.

وتشغل نايل تاكسى عدة رحلات يومية بمواعيد ثابتة من الزمالك حتى المعادى وكذلك رحلات ترفيهية تقدم خلالها معلومات تاريخية بسيطة عن مختلف المعالم المطلة على ضفاف النيل باختلاف عصورها كما أن تشغيل التاكسى النهرى استهدف تخفيف الزحام المرورى الكبير فى إقليم القاهرة الكبرى.

وافتتحت نايل تاكسى 7 مراس نهرية بداية من منطقة المعادى حتى الساحل فى شبرا الخيمة ومحطة فى القناطر وأخرى فى حلوان ضمن توسعات مشروع الأتوبيس النهرى الحالى عبر إضافة أتوبيسات بطاقة 50 راكبًا للوحدة كما أن الشركة تمتلك 14 مركبا نهريا حاليا بحمولة تتراوح بين 8 و15 راكبا.

وحصلت الشركة على حق استغلال مرسيين بالمرحلة الأولى لممشى أهل مصر لمدة 9 سنوات بقيمة 300 ألف جنيه سنويا.

وفى سياق متصل قال غالى إن المجموعة عدلت العرض المالى الذى قدمته لوزارة النقل الخميس الماضى، بشأن إدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر ليتناسب مع مدة حق الانتفاع التى سيدير بها مارينا الجلالة الجديدة الفترة المقبلة .

وكانت وزارة النقل قد وافقت على العرض الفنى الذى تقدمت به المجموعة بحسب تصريحات غالى لـ” البورصة”.