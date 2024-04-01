((نايل تاكسى)) تعتزم رفع أسعار تذاكرها 20% بعد زيادة تكاليف التشغيل

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة عدلت العرض المالى بشأن إدارة وتشغيل مارينا الجلالة
تعتزم مجموعة نايل تاكسى لإدارة الموارد النهرية رفع أسعار تذاكرها بنسبة 20% بعد زيادة تكاليف التشغيل جراء زيادة أسعار المواد البترولية، حيث تعتمد الوحدات النهرية على السولار بنسبة 60% .
وارتفع سعر السولار منذ أيام بنسبة 21% ليستقر عند 10 جنيهات للتر الواحد بدلا من 8.25 بزيادة 175 قرشا وفقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية.
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وقال المهندس مجدى غالى رئيس المجموعة، إن أسعار تذاكر الشركة تتراوح بين 50 لـ 100 جنيه ثمن التذكرة الواحدة ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 60 لـ 120 جنيها.
أوضح أن المجموعة تقدم خدمات إضافية لروادها من الركاب وتعمل على تحسين الخدمة والحفاظ على مستوى عالى للوحدات النيلية، مضيفاً أن زيادة تكاليف التشغيل لا تقتصر على ارتفاع أسعار المحروقات فقط بل تتمثل أيضا فى ارتفاع أسعار قطع الغيار.
وأوضح أن المجموعة لم ترفع أسعار تذاكرها منذ عام تقريبا بالرغم من زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار لكن ظلت تحتفظ بأسعارها حفاظا على جمهورها من الركاب، وفضلت تحمل الزيادة خاصة أن القطاع النهرى يواجه ضغوطا كبيرة بسبب عدم الاهتمام بتطويره ورفع كفاءته السنوات الماضية.
وتشغل نايل تاكسى عدة رحلات يومية بمواعيد ثابتة من الزمالك حتى المعادى وكذلك رحلات ترفيهية تقدم خلالها معلومات تاريخية بسيطة عن مختلف المعالم المطلة على ضفاف النيل باختلاف عصورها كما أن تشغيل التاكسى النهرى استهدف تخفيف الزحام المرورى الكبير فى إقليم القاهرة الكبرى.
وافتتحت نايل تاكسى 7 مراس نهرية بداية من منطقة المعادى حتى الساحل فى شبرا الخيمة ومحطة فى القناطر وأخرى فى حلوان ضمن توسعات مشروع الأتوبيس النهرى الحالى عبر إضافة أتوبيسات بطاقة 50 راكبًا للوحدة كما أن الشركة تمتلك 14 مركبا نهريا حاليا بحمولة تتراوح بين 8 و15 راكبا.
وحصلت الشركة على حق استغلال مرسيين بالمرحلة الأولى لممشى أهل مصر لمدة 9 سنوات بقيمة 300 ألف جنيه سنويا.
وفى سياق متصل قال غالى إن المجموعة عدلت العرض المالى الذى قدمته لوزارة النقل الخميس الماضى، بشأن إدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر ليتناسب مع مدة حق الانتفاع التى سيدير بها مارينا الجلالة الجديدة الفترة المقبلة .
وكانت وزارة النقل قد وافقت على العرض الفنى الذى تقدمت به المجموعة بحسب تصريحات غالى لـ” البورصة”.
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