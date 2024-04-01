البورصة تحاور أحد المشاركين فى إعداد قانون المالية العامة الموحد

أعدت وزارة المالية قانون المالية العامة الموحد لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة.

ويؤدى ذلك إلى تحقيق الانضباط المالى وإدارة أولويات الإنفاق بما يتماشى مع المنظور الكلى للدولى وليس بشكل مُجزأ لكل هيئة على حدة.

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وكخطوة أولى يترتب على الموازنة رفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلى، وخفض العجز والدين، بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم توجهات الدولة فى مسارات التنمية، بحسب وزارة المالية.

وأقر مجلس الوزراء بالفعل الموازنة الموحدة والتى وصلت فيها الإيرادات إلى 5.05 تريليون جنيه والمصروفات إلى 6.35 تريليون جنيه، بعجز كلى 1.35 تريليون جنيه بواقع 1.3 تريليون جنيه للحكومة العامة، و50 مليار جنيه للهيئات.

وقال حسن عودة، أستاذ المحاسبة بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وأحد الذين شاركوا فى إعداد قانون المالية العامة الموحد، إن هدف التعديلات خلق قيمة مضافة للإنفاق العام، بحيث يتم ربط الاعتمادات المخصصة بالأهداف المراد تحقيقها مع محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنوطة بها.

أضاف أنه كذلك يتم قياس مدى الكفاءة والفاعلية فى إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات المالية العامة للدولة أمام المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أنه سيتم إعداد إطار الموازنة العامة لمدة ثلاث سنوات القادمة ليعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة، بحيث يتم ترجمة ذلك إلى موازانات تفصيلية تأخذ فى الاعتبار الوقت اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

وقال إن هذا مؤشر على التخصيصات التى تحتاجها كل وحدة حكومية على مدى ثلاث سنوات، مما يتيح لها تقييم أولوياتها بدقة.

وأفاد أن المادة 37 من القانون تساعد على منع أى حرق للاعتمادات المتبقية فى الموازنة العامة للدولة فى نهاية السنة المالية، والتى قد يصل إلى 20% من إجمالى قيمة الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية فى بعض الأحيان.

أوضح أن ذلك من خلال ترحيل الاعتمادات غير المستخدمة إلى السنة المالية التالية، والمساعدة على تحقيق أى أهداف استراتيجية مؤجلة لم تتحقق فى العام السابق.

جدير بالذكر أن المادة 37 تفيد بأنه يجوز فى حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة من السنة المالية السابقة تعزيز موازانات الجهات الإدارية فى ضوء المنفذ الفعلى، وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى، بعد موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط، فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات.

وقال عودة إن التعديلات التشريعية للقانون تخصص الاعتمادات بناء على الأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها باستخدام نهج من أعلى إلى أسفل، ما يسمح بتحديد إجمالى الإنفاق العام فى ضوء الأهداف الاستراتيجية والموارد المتاحة.

وفى السابق تم اعتماد نهج تصاعدى ينظر فى طلب كل وزارة للموارد المالية دون تحديد أهداف الإنفاق، وبالتالى عدم ربط الاعتمادات بالنتائج.

كما يحدد القانون مسؤوليات الوزراء فى إدارة الأصول ومسؤولية كل وزارة فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالتالى فهو يؤكد على الدور الإدارى لكل وزير وكذلك دوره السياسى، وشدد عودة على أن الإصلاح المالى للمالية العامة لا يؤتى ثماره إلا إذا تبعه إصلاح إدارى.

وأوضح أن القانون ينص على موازنة الأداء وربط التمويل بالنتائج والأهداف المستهدفة، وأن ذلك سيساعد الجهاز المركزى للمحاسبات على مراجعة أداء الوحدات الحكومية بدلًا من التركيز فقط على مراقبة الإنفاق.

وأضاف أن القانون الجديد سيساعد على معالجة عجز الموازنة ومواكبة التطورات الدولية والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية.

ويهدف إلى توفير المعلومات المالية والمحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وضمان الكفاءة فى استخدام موارد الدولة.

وفيما يخص تحديد سقف واضح للدين العام، ذكر أنه لا مجال لتحديد رقم ثابت بالقانون، أو نسبة ثابتة من الناتج المحلى الإجمالى كل عام، مشيراً إلى أن“المالية” ستحدد النسبة كل عام مالى وفقاً للمتطلبات العامة للدولة والتى تختلف من عام لآخر.

وأوضحت“المالية” أن موازنة ((الحكومة العامة)) أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات ستضم كل الهيئات العامة للدولة.

وشدد على أنه يجب اعتماد أساس محاسبة الاستحقاق وفقاً للنظام المحاسبى الموحد واعتبر ذلك فى غاية الأهمية لتطبيق موازنة البرامج والآداء، بديلاً عن الأساس النقدى والمحاسبة الحكومية المتبع حالياً فى الموازنة العامة للدولة، حيث يعتبر أسهل تطبيقياً.

ويُعد الاختلاف الرئيسى بين أساس الاستحقاق المحاسبى والأساس النقدى المحاسبى فى توقيت إثبات الإيرادات والتكاليف، إذ إن طريقة الاستحقاق تُركز على الإيرادات والتكاليف المتوقعة لاحقاً، أما فى الطريقة النقدية فيتم الاعتراف بالإيرادات والتكاليف فور الوفاء بها.