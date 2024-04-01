((هوبك للصناعات المطاطية)) توطن 5 منتجات مستوردة باستثمارات 30 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة هوبك للصناعات المطاطية ضخ 30 مليون جنيه بهدف توطين 5 مستلزمات إنتاج مستوردة، وذلك ضمن خطة الشركة للوصول بنسبة المكون المحلى فى منتجاتها إلى 100%.

وقال إيهاب فوزى السقا رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المدخلات المستهدف توطينها تدخل فى صناعة البوليستر وبعض المواد الكيماوية، متوقعًا تخطى قيمة المبيعات فى السوق المحلى حاجز الـ 100 مليون جنيه بدعم من تصنيع تلك المدخلات محليًا.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن ((هوبك)) تستهدف الوصول بحجم صادراتها إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى من مختلف المنتجات المطاطية المعاد تدويرها، منتجات جديدة، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأفريقيا.

وأكد استمرار الشركة فى تقديم منتجات محلية عالية الجودة ومنافسة للمنتجات المستوردة ما يسهم فى زيادة نسب الصادرات لدول مختلفة تهتم بمجال إعادة التدوير وتصدير منتجات صديقة للبيئة.

وكشف أن الشركة اتجهت لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من سوق الإطارات المستعملة بدلًا من تصديرها، وهو ما ينتج عنه وقود يستخدم فى مصانع مواد البناء بدلاً من استيراد الفحم.

وتأسست شركة هوبك عام 2011 فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، وهى شركة رائدة فى مجال الصناعات الكيماوية والبوليمرات المتخصصة فى إنتاج منتجات مطاطية.