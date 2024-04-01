((هوبك للصناعات المطاطية)) توطن 5 منتجات مستوردة باستثمارات 30 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة هوبك للصناعات المطاطية ضخ 30 مليون جنيه بهدف توطين 5 مستلزمات إنتاج مستوردة، وذلك ضمن خطة الشركة للوصول بنسبة المكون المحلى فى منتجاتها إلى 100%.
وقال إيهاب فوزى السقا رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المدخلات المستهدف توطينها تدخل فى صناعة البوليستر وبعض المواد الكيماوية، متوقعًا تخطى قيمة المبيعات فى السوق المحلى حاجز الـ 100 مليون جنيه بدعم من تصنيع تلك المدخلات محليًا.
موضوعات متعلقة
“السويدى إليكتريك” تستهدف زيادة استثماراتها فى قطاعى الكابلات والمحولات الكهربائية ((القابضة المعدنية)) تشكل لجنة لإعادة احتساب التكلفة الاستثمارية لتطوير ((مصر للألومنيوم)) عصمت: القطاع الخاص شريك بنسبة 76% فى تطوير“النصر للتعدين”
أضاف لـ ((البورصة))، أن ((هوبك)) تستهدف الوصول بحجم صادراتها إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى من مختلف المنتجات المطاطية المعاد تدويرها، منتجات جديدة، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأفريقيا.
وأكد استمرار الشركة فى تقديم منتجات محلية عالية الجودة ومنافسة للمنتجات المستوردة ما يسهم فى زيادة نسب الصادرات لدول مختلفة تهتم بمجال إعادة التدوير وتصدير منتجات صديقة للبيئة.
وكشف أن الشركة اتجهت لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من سوق الإطارات المستعملة بدلًا من تصديرها، وهو ما ينتج عنه وقود يستخدم فى مصانع مواد البناء بدلاً من استيراد الفحم.
وتأسست شركة هوبك عام 2011 فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، وهى شركة رائدة فى مجال الصناعات الكيماوية والبوليمرات المتخصصة فى إنتاج منتجات مطاطية.
MENAFN01042024000202011048ID1108046524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.