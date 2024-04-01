المركزي الكويتي يخصص إصدار سندات بقيمة 792 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي).
وقال البنك المركزي الكويتي في بيان له إن الاصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 في المئة.
موضوعات متعلقة
مؤشرات وول ستريت تبدأ تعاملات شهر أبريل على تراجع انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاض طفيف فى نهاية تداولاتها
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108046523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.