المركزي الكويتي يخصص إصدار سندات بقيمة 792 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي).

وقال البنك المركزي الكويتي في بيان له إن الاصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 في المئة.

موضوعاتمؤشرات وول ستريت تبدأ تعاملات شهر أبريل على تراجع انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاض طفيف فى نهاية تداولاتها





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