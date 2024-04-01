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المركزي الكويتي يخصص إصدار سندات بقيمة 792 مليون دولار

4/1/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي).

وقال البنك المركزي الكويتي في بيان له إن الاصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 في المئة.

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المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108046523

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